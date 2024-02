Campanha ‘Contra a Dengue Todo Dia’ marca presença no Desfile das Campeãs

Rio de Janeiro – A campanha “Contra a Dengue Todo Dia” marcou presença na Marquês de Sapucaí durante o Desfile das Campeãs, neste sábado (17) . Como parte do esforço de conscientização da população para combater a proliferação do Aedes aegypti, vídeos educativos foram exibidos em nove telões espalhados pelo Sambódromo carioca. Além disso, uma ambulância adesivada com as mensagens da campanha circulou pela pista após cada uma das apresentações das seis escolas vencedoras do Grupo Especial, reforçando a necessidade do engajamento de todos em prol da prevenção, fechando com chave de ouro a folia carioca.

Com o tema “10 minutos que salvam vidas”, a campanha da Secretaria de Estado de Saúde integrou o conjunto de medidas educativas realizadas pelo governo do Estado ao longo do Carnaval, especialmente no Sambódromo.