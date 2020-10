Campanha contra a Poliomielite, Sarampo e Multivacinação continua em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 16:06 horas

Barra Mansa– A campanha contra a Poliomielite, Sarampo e a Multivacinação foi iniciada nesta semana em todos os Postos de Saúde da Família (PSF) de Barra Mansa. Nos próximos dias, a vacinação será mantida com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas.

A ação acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Os postos de saúde que estão funcionando com horário estendido realizarão a imunização até as 21 horas. A campanha acontece até o dia 30, porém no próximo sábado, 17, acontece o “Dia D”.

A coordenadora do setor, Marlene Fialho, explicou quem é o público alvo da iniciativa. “Pessoas menores de 15 anos devem comparecer ao posto de saúde mais próximo de sua residência, munidos da caderneta de vacinação e do cartão do SUS, para que a equipe da unidade verifique a necessidade de administração de alguma vacina correspondente a idade. As crianças de um a quatro anos de idade receberão a vacina contra a poliomielite, mesmo que já tenham recebido a dose. A vacina contra o sarampo será intensificada entre pessoas de seis meses a 59 anos de idade, sendo que para aqueles com faixa etária entre 20 e 49 anos, as doses serão ministradas indiscriminadamente”, esclareceu.

Marlene ainda falou da meta da campanha. “Nossa meta é imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos para poliomielite e 95 % do público de 20 a 49 anos para sarampo. Como a campanha também é de avaliação da caderneta de todos os menores de 15 anos, o objetivo é atingir a cobertura de 95% de todas as demais vacinas”, completou.