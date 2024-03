Campanha da Fraternidade 2024 é tema na Câmara Municipal de Volta Redonda

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda recebeu nesta quarta-feira (20), uma Audiência Pública sobre a Campanha da Fraternidade 2024, na Câmara Municipal. O evento reuniu vereadores, representantes dos deputados estaduais, instituições de ensino e a sociedade civil organizada.

O objetivo da audiência pública foi abordar os elementos significativos da Campanha da Fraternidade 2024, intitulada “Fraternidade e Amizade Social”, juntamente com o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mateus, 23,8). O evento foi organizado pelo vereador Raone Ferreira.

Estiveram presentes o Vigário-Geral da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Monsenhor Alércio de Carvalho; o Vigário Episcopal para a Promoção da Dignidade Humana e Ambiental, Padre Juarez Sampaio; a professora e psicóloga, Marciléa Dias; a Gestora de Serviços e Especialista em Administração Pública, Gisele Klingler; a Coordenadora Diocesana da Pastoral da Educação, Marylilia Lacerda e o Pastor Rodrigo Matias, representando a comunidade evangélica de Volta Redonda.

Durante a fala de abertura, o Vigário-Geral refletiu sobre os 60 anos da Campanha da Fraternidade. “A história da campanha tem uma bela trajetória, são décadas de trabalho a serviço da evangelização”, disse o Monsenhor.

Ele ainda fez um paralelo dos temas da CF, especialmente com a cidade de Volta Redonda. “Ao longo dos anos, a campanha tem abordado a importância da preservação ambiental e da responsabilidade humana sobre os recursos naturais. Não há como deixar de fazer um paralelo com as situações da cidade do aço, sejam elas com a poluição do ar e do rio Paraíba do Sul”, relembrou o Vigário-Geral.

Na audiência, também foram discutidos temas ligados à saúde mental em diversos âmbitos da sociedade, nas esferas privadas e públicas.

O Padre Juarez Sampaio comentou em sua fala sobre os problemas enfrentados pela sociedade na atualidade que impactam na amizade social. “Precisamos combater todo tipo de preconceito contra nossos irmãos e irmãs, termos em evidência em nossa sociedade; a alterofobia, ou seja, o medo, a rejeição ou a aversão a tudo aquilo que é outro, diferente de mim mesmo, e a aporofobia, que é a ‘aversão aos pobres e suas implicações’. Esses temas precisam ser combatidos, precisamos da amizade social”, revelou o Vigário Episcopal.

“O diálogo é essencial para construir uma sociedade harmoniosa e fraterna, como refletido na encíclica Fratelli Tutti. Sem ele, enfrentamos divisões e conflitos. Em Volta Redonda, precisamos abraçar o diálogo para superar desafios. Esta Audiência Pública é uma oportunidade para nos aproximarmos, nos ouvirmos e construirmos um futuro baseado no convívio respeitoso, na amizade social e na fraternidade”, falou o vereador Raone.

Propostas de ações da Campanha da Fraternidade no município

Ao final da audiência, foram apresentadas as seguintes propostas para a cidade de Volta Redonda:

1) Criar grupos dedicados ao trabalho em saúde mental e combate à violência,

2) Estabelecer parcerias entre as universidades que oferecem cursos na área de psicologia;

3) Promover simpósios e encontros com a temática da Fraternidade Social;

4) Inserir a saúde mental como parte da política voltada para a infância e adolescência;

5) Desenvolver políticas públicas para o atendimento terapêutico das famílias no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

6) Debater a saúde mental no funcionalismo público;

7) Saúde mental na perspectiva dos encarcerados e seus familiares.