Campanha de ‘Busca Ativa Escolar’ busca combater evasão de estudantes em Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 19:44 horas

Barra do Piraí – Para manter crianças e adolescentes dentro da escola, a prefeitura de Barra Piraí está intensificando a campanha de Busca Ativa Escolar. A iniciativa visa a realizar atendimentos aos alunos e suas famílias, conforme as demandas apresentadas pelas unidades escolares. Também são realizadas visitas com o intuito de intervir nos casos de evasão escolar, orientando pais e responsáveis e fazendo os encaminhamentos necessários.

A campanha tem por finalidade assegurar que todas as crianças e adolescentes tenham seu direito à educação garantido. “O serviço de Busca Ativa Escolar tem um fluxo de alunos frequentes, por meio de resolução, e determina quais as intervenções podem acontecer nas unidades escolares, tudo isso em parceria com secretarias de Assistência Social e de Saúde, bem como com o Conselho Tutelar”, explica a assistente social Nathália Reis.

O prefeito Mario Esteves acredita que a iniciativa vai auxiliar as escolas e professores na busca por alunos remanescentes. “Vivemos dias turbulentos com a pandemia, onde muitos alunos deixaram de frequentar as aulas, mesmo que de forma remota. Agora, a Busca Ativa virou uma assessoria para cuidar diretamente deste aspecto. Acreditamos no potencial de uma educação de qualidade”, disse Esteves.

As famílias que ainda não conseguiram realizar a matrícula escolar devem procurar as escolas. Em caso de dúvidas basta procurar a Assessoria de Busca Ativa Escolar, de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria de Educação, à Rua Tiradentes, nº122, no Cento. Ou pelo telefone (24) 2443-2210.