Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 15:53 horas

Quinta edição da campanha terá início na quarta-feira em três localidades

Resende- Desenvolvida pelo Rotary Club e com o apoio da prefeitura de Resende por meio da Agência do Meio Ambiente do Município (Amar) e do Centro de Referência em Educação Ambiental de Resende (Crear) – ligado à Amar, será realizado entre os dias 13 e 23 mais uma Campanha de Descarte Solidário de Eletroeletrônicos no município de Resende.

De acordo com a prefeitura de Resende, nesta quinta edição de 2021, os interessados poderão descartar seu lixo eletrônico em pontos fixos instalados nos distritos de Visconde de Mauá e Engenheiro Passos, além do sistema drive-thru, que será promovido no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

A iniciativa visa incentivar o descarte corretamente ecológico dos resíduos eletroeletrônicos, além de angariar fundos a serem destinados para a instituição FNCC (Frente Nacional de Combate ao Câncer).

O material arrecadado, por intermédio de uma empresa licenciada nesta especialidade, será convertido na ação beneficente celebrando o mês ‘Outubro Rosa’, campanha de prevenção ao câncer de mama e do colo de útero.

Segundo a Agência do Meio Ambiente do Município, entre os dias 13 e 21 de outubro, das 9h às 16h, o descarte correto do material eletroeletrônico também poderá ser feito na sede do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), situada na Rua Wenceslau Braz, nº. 240, em Visconde de Mauá. Entre os dias 19 e 21 de outubro, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, a coleta será na Casa Azul, localizada na Avenida das Camélias, em Engenheiro Passos. Já no dia 23 de outubro, sábado, entre os horários das 9h às 15h, haverá drive-thru no Parque das Águas.

O presidente da Amar, Wilson Moura, explicou que uma tenda será montada no Parque das Águas, nas imediações da Beira-Rio, para que a população possa participar da ação eliminando seu lixo eletroeletrônico.

— A ação será esquematizada para o recebimento do material pelo sistema drive-thru, com a participação de motoristas em seus veículos, ciclistas e até pedestres. A ideia é facilitar o descarte e, ao mesmo, respeitar os protocolos de segurança sanitária por conta da pandemia da Covid-19. O projeto busca um mundo de sustentabilidade no qual as pessoas entregam seus bens inutilizáveis e ainda contribuem para que todo o material seja vendido e os seus recursos financeiros convertidos para ações de combate ao câncer, por meio de uma instituição social credenciada – reforça.

O que pode ser descartado?

Os eletroeletrônicos, foco da ação solidária, podem ser definidos como todo e qualquer aparelho que precise de energia para funcionar, seja oriunda de pilhas, baterias ou rede elétrica. Os possíveis materiais vão desde aparelhos pequenos como celulares e afins até ventiladores, fogões, geladeiras e máquinas de lavar.