Campanha de educação ambiental do Pérolas Negras planta mais de 10 mil mudas de arvores

Resende – O Pérolas Negras, clube sediado em Resende realiza uma campanha que une futebol com educação ambiental.

De acordo com a direção da agremiação, desde 2022, é realizada a campanha: “Cada gol=100 árvores”, que planta 100 mudas nativas da Mata Atlântica a cada gol marcado em jogos oficiais pelas equipes profissional, feminina e sub-20.

Segundo o clube, já foram plantadas 10.426 mudas na Serrinha do Alambari, em Itatiaia e em Quatis, e em Pindamonhangaba–SP.

A campanha conta com o apoio das prefeituras de Itatiaia, Resende e Quatis, Instituto Toré e do Centro de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro (Cedae).