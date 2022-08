Campanha de ‘Multivacinação’ é iniciada nas unidades de saúde de VR

Matéria publicada em 8 de agosto de 2022, 17:49 horas

Todas as doses disponíveis do calendário vacinal estão sendo aplicadas em adultos e crianças, incluindo a contra Covid-19

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, dia 8, a “Multivacinação”. Durante a campanha, todas as unidades básicas de Saúde (UBS e UBSF) do município estarão, das 9h às 16h, aplicando todas as vacinas disponíveis no calendário de vacinação para adultos e crianças, incluindo as contra a Covid-19.

Dentre os imunizantes aplicados, um dos principais é a poliomielite oral, aplicada a primeira dose nas crianças a partir dos dois meses. E foi ela que Larissa Helena, de 4 anos, tomou na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Paraíba. A pequena, que estava acompanhada do pai João Eduardo, de 42 anos, também recebeu as doses contra Varicela (catapora) e a da Influenza.

“É muito importante este tipo de campanha. Por conta da correria do dia a dia, ficamos muito ocupados e, às vezes, não nos ligamos para as datas das vacinas. Este tipo de campanha nos alerta de a importância de sempre mantermos atualizada a caderneta de vacinação das crianças e vim para deixar tudo certinho”, disse João.

Já Daiane Miranda, de 32 anos, levou os seus dois filhos para atualizarem as cadernetas vacinas. O Luciano Galbino, de 15 dias, tomou a BCG, e o Heitor Miranda, de 3 anos, tomou a Tríplice bacteriana (DTP) (2º reforço), a poliomielite oral e a da gripe.

“Sempre participo das campanhas, mas, com a correria acabei esquecendo. Agora vou estar sempre atualizando, porque vacina é proteção e cuidado”, garantiu ela.

Vacinação contra Covid-19

A “Multivacinação” também está sendo direcionada aos adolescentes e adultos, principalmente com a aplicação também da vacina contra a Covid-19. Camila Santos Medeiros, de 26 anos, aproveitou para tomar a sua 4ª dose.

“Infelizmente, no começo da pandemia, perdemos muitas vidas com pessoas que não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. Me sensibilizo muito por estas perdas e, por isso, vejo a importância de as pessoas estarem se conscientizando para também se vacinarem. É por conta da vacina que estamos vendo esta mudança de diminuição das mortes e também melhora na saúde mental das pessoas. Vacina salva vidas e viva o SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou.

Dia D

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está planejando um ‘Dia D’, que será utilizado para intensificar ainda mais a “Multivacinação”. A previsão é que seja feito na Ilha São João, em Volta Redonda.

Antes, a partir deste final de semana, dias 13 e 14 de agosto, durante o plantão de vacinação, as vacinas para adolescentes e adultos também serão oferecidas em locais externos.