Campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 09:33 horas

“RJ contra o sarampo” pretende imunizar toda a população entre seis meses e 49 anos

Sul Fluminense – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro começou a campanha “RJ contra o sarampo”, nesta segunda-feira (13), com a meta de imunizar todas as pessoas entre seis meses e 49 anos. O público-alvo deve procurar uma unidade básica de saúde mais próxima para tomar a vacina.

A estimativa da secretária que é em 2020, sejam registrados mais de 10 mil casos da virose. Até 2016 a doença estava erradicada no país.

– Sarampo é uma doença muito grave, de contágio muito fácil, pela respiração. Tosse, espirro e a simples fala e ela pode matar, especialmente as crianças menores que um ano – alerta Edmar Santos, secretário estadual de Saúde.

Sintomas

Outros sintomas da doença são o mal-estar geral, febre e manchas vermelhas pelo corpo. Pessoas com suspeita de sarampo, com a imunidade comprometida ,gestantes e crianças com menos de seis meses não devem receber a vacina. A imunização é a única forma de prevenção do sarampo.

Alérgicos a proteínas do leite de vaca devem informar a condição ao profissional de saúde no posto de vacinação para que recebam a dose feita sem esse componente. É recomendado que a população leve sua caderneta de vacinação na ida ao posto de saúde.