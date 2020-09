Campanha estimula doações de sangue em Hemonucleo de Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 12:13 horas

Barra Mansa – Uma campanha de incentivo às doações de sangue foi iniciada nesta semana pelo Hemonucleo de Barra Mansa e pelo Grupo Bora Doar. O objetivo da campanha é regularizar o estoque de bolsas de sangue da unidade e fidelizar doadores. De 1º a 18 de setembro deste ano, já foi registrado uma queda de 50% no número de doações, segundo o Hemonucleo.

Sérgio Murilo Conti, coordenador do órgão, comentou que é necessário manter os estoques e a rede abastecida de sangue.

– Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus o consumo de sangue é diário e contínuo. Por isto, precisamos manter as doações para atender pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, tratamento de câncer e outras doenças graves – destacou.

Agendamento e requisitos

Antes de realizar as doações, os interessados devem agendar previamente através do telefone 3323-1918, de segunda-feira até sexta-feira, das 7h às 16h. A unidade fica situada na Rua Pinto Ribeiro, 205, no Centro, anexo à Santa Casa.

Doadores ter idades entre 16 e 59 anos, pesarem acima de 50 kg e devem estar alimentados. Devem ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. Álcool e exercício físico são proibidos nas 12 horas anteriores. Documento oficial com foto deve ser apresentado no ato da doação.

Os fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação. Segundo o Hemonucleo de Barra Mansa, é recomendável ainda que o voluntário não tenha feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses.

Hemonucleo

O Hemonucleo de Barra Mansa atende as demandas sanguíneas dos hospitais do próprio município e de outros, como Valença e Rio das Flores, além de ser referência em hemoterapia na região Sul Fluminense. A unidade também fornece bolsas para Resende e Volta Redonda.

Grupo Bora Doar

O Grupo Bora Doar é formado por amigas de infância e adolescência e tem objetivo de estimular a doação de sangue. Criado em 2017, quando uma das integrantes foi diagnosticada com leucemia linfoide aguda tipo B, e realiza a parceria entre o Hemonucleo pela primeira vez.

– A Raysa foi e é nossa inspiração. Em meio a todas as provações que a doença gerou, ela fez o contrário do que seria considerado normal, deu força para a gente. Ela se tratou e mesmo após o segundo transplante, a doença voltou. Ela fez um vídeo solicitando doações de sangue como presente de aniversário e isso nos deu a ideia de iniciar com o Grupo Bora Doar, o ela amou. Infelizmente, a Raysa não pode estar conosco fisicamente nesse momento para nos ajudar e nos dar força como ela sempre fez, porém temos certeza que de, onde ela estiver, vai trabalhar com a gente para incentivar o maior número de pessoas a doarem sangue – relataram as jovens.