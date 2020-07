Campanha ‘Julho Verde’ conscientiza sobre prevenção ao câncer de cabeça e de pescoço

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 18:03 horas

Volta Redonda – O GAPC(Grupo de Apoio as Pessoas com Câncer) está divulgando neste mês de julho a campanha ‘Julho Verde’, inteiramente dedicado ao Câncer de Cabeça e Pescoço. De acordo com a nutricionista do GAPC-Volta Redonda, Karla Vieira, os números de novos casos da doença são alarmantes.

– Segundo estimativas do INCA (Instituto Nacional de Câncer), em 2020 teremos 37.120 novos casos de cânceres de cabeça e pescoço no Brasil, sendo este o quarto tipo de maior incidência – alerta.

A nutricionista chama a atenção para o fato que o desenvolvimento da doença está bastante relacionado aos hábitos de vida do paciente, como tabagismo, o consumo exagerado do álcool, a prática de sexo oral sem preservativo – vírus da papilomatose humana, HPV – e maus hábitos alimentares.

-Estima-se que mais da metade dos pacientes acometidos pela doença sofram de má nutrição ou desnutrição por problemas associados à deglutição, vômitos, náuseas e à falta de apetite – destaca.

Karla ressalta que esse tipo de câncer pode se manifestar de diversas formas e os sintomas mais comuns são as feridas de difícil cicatrização na boca ou garganta, dor na garganta que não melhora, nódulos no pescoço, rouquidão e dificuldades para engolir.

Segundo a nutricionista do GAPC, uma aliada importante para a prevenção da doença é a alimentação.

– Um estudo publicado em 2019, relacionou o hábito de um consumo maior de alimentos in natura e/ou minimamente processados com um menor risco de desenvolver tumores de boca, laringe, orofaringe e hipofaringe. Portanto, previna-se! Tenha uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras, exercite-se, durma bem, pratique sexo seguro, controle seu estresse, cuide dos seus sentimentos e faça seus exames regularmente. Pequenas atitudes são capazes de preservar o seu bem mais precioso: a sua saúde – aconselhou a nutricionista Karla que é Pós-graduanda em Oncologia Multidisciplinar e em Nutrição Clínica.

Por Júlio Amaral