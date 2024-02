Campanha “Ouviu um NÃO? Respeite a decisão” estará em blocos do Rio

Rio – Cariocas e turistas que brincam no Carnaval de rua do Rio vão ser impactados pelas mensagens diretas de intolerância ao assédio às mulheres, que dão o tom desta segunda edição da campanha “Ouviu um NÃO? Respeite a decisão”, nos cortejos da cidade. Equipes da Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ) estarão presentes nos principais blocos e megablocos da cidade, um público estimado em mais de 2,5 milhões foliões durante os dias de festa. A ideia é reforçar a mensagem da campanha e lembrar que as mulheres não devem ser assediadas nem de brincadeira.

A abertura da maratona da SEM-RJ nos blocos ocorreu nesta sexta-feira, no Bloco Carmelita, em Santa Teresa, com a participação da secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, que fez questão de ir dar o recado aos foliões.

– Assédio é crime e quem comete pode ser preso. As mulheres têm o direito de se divertirem sem sofrerem violência. A rede de proteção do governo do estado está atenta e atuante – diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

No total, serão feitas 27 ativações nos dias de Carnaval: além dos blocos, as equipes estarão no Terreirão do Samba, na Intendente Magalhães e na Marquês de Sapucaí.