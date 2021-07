Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 15:23 horas

Pinheiral – Através da campanha “Vacina Contra a Fome”, uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Assistência Social e Direitos Humanos, Pinheiral tem recebido um reforço na doação de alimentos às famílias em vulnerabilidade.

A iniciativa consiste na doação de um alimento no ato da vacinação contra a covid-19. Já foi possível montar 10 kits com mantimentos recolhidos pela campanha.

– A secretaria continua concedendo as cestas básicas, porém, qualquer reforço que venha em nível de doação de entidades, pessoa física ou empresas, que venha a somar com a gente e contribui para que possamos atender e acolher mais famílias nesse momento tão delicado que temos vivido, é muito bem-vindo. Ficamos muito felizes com a mobilização social, com o cuidado e carinho das pessoas que têm colaborado, isso faz a diferença na vida de muitas famílias que acompanhamos. Com muito trabalho, esforço e união, se Deus quiser vamos vencer esse momento de crise que temos vivido – disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello.

Parcerias

A ação conta com a parceria de mercados. Ao todo foram distribuídos 10 carrinhos de supermercado para arrecadação de alimentos não perecíveis de todos os tipos, sendo colocados nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).