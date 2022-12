Campanha voluntária arrecada ração para animais de rua em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 12:19 horas

Saiba como contribuir para ação que é realizada no mês de conscientização e combate ao abandono de animais

O projeto “Pet Fome Zero” iniciou nesta semana, em Angra dos Reis, a 11ª campanha para arrecadação de ração para animais em situação de rua e abandono. Os voluntários cuidam de 300 animais, cães e gatos, há cerca de quatro anos.

Idealizada por Jaime Teixeira e Fábio Souza, a iniciativa surgiu quando Jaime encontrou um filhote de cachorro abandonado na rua. Ao entrarem em contato com uma protetora de animais, procurando por ajuda, eles enxergaram a necessidade de proporcionar melhores condições de vida a esses animais.

“No início, era tudo entre amigos, fazíamos rifas e bingos para ajudar os protetores da cidade, até que decidimos criar a página nas redes sociais para divulgar o projeto. Na primeira campanha, arrecadamos 263 quilos de ração, na última, cerca de 2 toneladas. A meta é que esse número cresça cada vez mais, para que possamos alcançar mais animais”, conta Fábio.

Hoje, dia 14, há um ponto de arrecadação na praça Codrato de Vilhena (Praça do Papão), no centro de Angra dos Reis, até às 17 horas. Também é possível realizar as doações através do PIX: (24) 9 88421370. As contribuições poderão ser feitas até o próximo domingo, dia 18.

Para saber mais sobre o trabalho voluntário, acesse o Instagram: @defensordacausaanimal.

Vale lembrar que o Governo do Estado do Rio também articula programas de proteção animal. O RJPET, por exemplo, quase dobrou a meta de castrações, que era de 100 mil até o fim de 2022. O programa já atingiu, até novembro, mais de 197 mil animais.