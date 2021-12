Campanhas de Repescagem e dose de reforço acontecem em Porto Real

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Porto Real – A Central de Vacinas sediará a Campanha de Repescagem de Imunização Contra a Covid-19, que será realizada na quinta, 16, das 17h às 21h. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real, e visa aplicar a 1ª e a 2ª Dose ao grupo de pessoas com idade de 12 anos ou mais.

Além disso, no local também haverá a aplicação da 3ª dose para as pessoas de 18 a 59 anos e para as pessoas com 60 anos ou mais. A SMS explica para as pessoas de 18 a 59 anos, que o recebimento da dose de reforço é permitido quando a aplicação da 2ª dose aconteceu em no mínimo 5 meses. Já para as pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos devem ter recebido a 2ª dose em no mínimo 6 meses.

Todas as pessoas devem se dirigir à Central de Vacinas tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Foto: Arquivo