Campeonato Brasileiro: Palmeiras sai na frente com golaço, mas Flu empata em casa

Diferentemente de outros jogos recentes em que o Tricolor se aproveitou do ‘abafa’ preconizado pelo técnico Fernando Diniz para abrir o placar nos primeiros instantes, o mandante da partida deste sábado sofreu um golpe logo no começo. Aos sete minutos, Dudu avançou pela direita e levantou na área. Rony emendou de bicicleta e acertou o ângulo direito do goleiro Fábio, marcando um golaço. Curiosamente, foi o segundo gol de bicicleta do atacante em menos de dois meses, já que ele marcou da mesma forma diante do Cerro Porteño, no início de julho, pelas oitavas de final da Libertadores.

Em desvantagem, o Fluminense se lançou ao ataque ainda mais do que de costume. Porém, mesmo mantendo o habitual controle da posse de bola, não criou muitas chances. O Palmeiras, por outro lado, era perigoso.

Mas a igualdade se estabeleceu antes de os times voltarem aos vestiários. Aos 37, após escanteio cobrado pelo lado direito, Manoel subiu mais alto que todos e testou firme para o fundo das redes, acertando o contrapé do goleiro Weverton.

Na segunda etapa, o controle das ações enfim se traduziu em oportunidades para o Tricolor. Cano desperdiçou um contra-ataque em que o Fluminense tinha três atletas contra apenas um do Palmeiras, mas Gustavo Scarpa conseguiu o corte.

Depois dos 30, a equipe carioca acertou a trave por duas vezes, uma com o argentino, artilheiro do campeonato com 13 gols e outra com Paulo Henrique Ganso. O Palmeiras teve uma boa chance com arrancada de Scarpa pela direita, mas o chute dele com a perna que não é a mais forte parou nas mãos de Fábio.

O apito final foi recebido com aplausos dos mais de 45 mil torcedores que estiveram no Maracanã e presenciaram um belo espetáculo.

O Fluminense agora volta a campo no próximo sábado (3), quando encara o Athletico-PR em Curitiba. O Furacão também será adversário do Palmeiras na próxima semana, porém pela Libertadores. O jogo de ida das semifinais da competição continental acontece na terça-feira (30), também na Arena da Baixada, na capital paranaense. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso do Verdão é diante do Bragantino, no sábado, fora de casa.