Campeonato Brasileiro retorna neste final de semana

Rio de Janeiro – Após duas semanas de paralisação do Campeonato Brasileiro Série A, devido as enchentes do Rio Grande do Sul, a bola volta a rolar neste final de semana.

As partidas serão válidas pela 7ª rodada.

No sábado (1º), o Fluminense recebe o Juventude, às 18h30, no Maracanã. O Tricolor das Laranjeiras está na 17ª posição (é primeiro time da zona de rebaixamento), com cinco pontos.

Também no sábado, o Botafogo enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, às 21h. O Glorioso é o quarto colocado na tabela de classificação com 10 pontos.

No domingo teremos o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, às 16h. O Cruzmaltino ocupa a 13ª posição na tabela, com seis pontos. Será a estreia do técnico português Álvaro Pacheco, no comando do time.

Já o Rubro-Negro é o atual terceiro colocado no Brasileirão.