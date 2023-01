Campeonato Carioca 2023: Resende entra na última semana de preparação - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 17:54 horas

Gigante do Vale estreia no Estadual diante do Fluminense neste sábado, dia 14, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira

Resende – Está chegando a hora de o Resende estrear no Campeonato Carioca 2023. O elenco do Gigante do Vale se apresentou nesta segunda-feira (9), no CT Pelé Academia, iniciando a última semana de pré-temporada. A estreia alvinegra no Estadual será diante do Fluminense neste sábado, dia 14, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

O atacante Igor Bolt analisou a preparação até o momento e destacou que o grupo está confiante para fazer uma grande estreia.

– Foi um período intenso de treinamentos, no qual conseguimos evoluir bastante, tanto na parte física, como na tática, entendendo bem os conceitos de jogo que o Sandro nos passou. Os jogos-treinos foram muito proveitosos, conseguimos pegar um ritmo bom e evoluir dentro das partidas. Agora, vamos aproveitar estes últimos dias para acertarmos alguns detalhes e chegarmos fortes para buscar uma vitória diante do Fluminense, estreando com o pé direito no Estadual – destacou.

A pré-temporada do Resende teve início no dia 21 de novembro. Além dos mais de 40 dias de treinamentos, o Gigante do Vale disputou cinco jogos-treinos: São José-SP, duas vezes, sendo uma no CT Pelé Academia e outra na cidade paulista, Athletic-MG, na Pelé Academia, e Taubaté-SP, no CT do adversário, e o Botafogo, no estádio Nilton Santos. Por acordo entre as comissões técnicas, os resultados não foram divulgados.