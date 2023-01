Campeonato Carioca: Resende recebe a Portuguesa-RJ no Trabalhador - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 10:52 horas

Partida será neste domingo (29), às 15h30

Resende – O Resende recebe a Portuguesa-RJ neste domingo (29), às 15h30, no estádio do Trabalhador, em busca de uma vitória que o aproxima do G4 do Campeonato Carioca 2023.

O técnico do Gigante do Vale, Sandro Sargentim, quer contar com o apoio da torcida alvinegra para apoiar o time na busca pelo resultado positivo.

– A expectativa é de vitória. Acreditamos muito na nossa equipe, no nosso grupo. Queria mandar um recado para o torcedor. Venham ao Trabalhador, porque vamos precisar da força de vocês. Vamos jogar um jogo decisivo, contra um grande adversário, mas tenho certeza que com a força da torcida e da cidade de Resende, estaremos muito mais fortes para vencer este obstáculo e brigar na parte de cima da tabela – convocou.

O Resende está na 9ª posição do Campeonato Carioca, com três pontos ganhos, a quatro da zona de classificação para as semifinais.

Promoção

A diretoria alvinegra preparou uma promoção de ingressos para o confronto entre Resende e Portuguesa-RJ. A entrada das mulheres será de 1kg de alimento e das crianças, de até 12 anos, será gratuita. A troca do alimento pelo ingresso deverá ser feita apenas no dia do confronto, nas bilheterias do Trabalhador, a partir das 13h.

Já a venda antecipada teve início nessa sexta-feira, dia 27, na loja Urbana Multimarcas, no Resende Shopping. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20 inteira (R$ 10 meia). No dia do confronto, a venda também será realizada nas bilheterias do estádio do Trabalhador, a partir das 13h.