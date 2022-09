Campeonato de Kart: Piloto mirim de Barra Mansa corre neste sábado em Guaratinguetá

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 18:00 horas

Barra Mansa – Neste sábado, dia 3, o piloto mirim Eduardo Martini Mota, de 7 anos, compete pela primeira vez na pista do 34 Kartódromo de Guaratinguetá (SP), na estreia das categorias Mirim e Cadete do Campeonato de Kart da cidade.

Dudu, como é conhecido, já participou de três etapas do Estadual do Rio de Janeiro de Kart pela Mirim. Atualmente, é o mais novo piloto federado em competição no Estado, mas confessa que viajar para competir em outra cidade sempre o deixa mais animado.

Empolgado com a competição, Dudu afirma que “gosta da pista de Guaratinguetá, porque tem ‘morro’”, já que a pista é diferente da que treina em Volta Redonda, pois tem um desnível natural do terreno. Afirma ainda que “o seu objetivo é subir no lugar mais alto possível do pódio nesta etapa”.

O evento acontece em Guaratinguetá (SP), tem entrada gratuita e começa a partir das 8h.