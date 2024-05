Campeonato Metropolitano: Sub-13 e Sub-14 do Voltaço avançam para próxima fase

Volta Redonda – As equipes Sub-13 e Sub-14 do Voltaço garantiram suas vagas para a próxima fase da Série Ouro do Campeonato Metropolitano, que é realizado no Rio.

No domingo (19), o time Sub-14 venceu o Serrano por 3×1, na Arena Interfut, no Rio, em partida válida pela 10ª rodada da competição. Os gols dos Garotos de Aço foram marcados por Jonilson, Matheus Taveira e Guilherme Carvel.

Já o Sub-13 perdeu por 3×1 contra o Serrano. Entretanto, o time se classificou, já que o Campeonato Metropolitano tem um regulamento específico, que soma a pontuação do Sub-13 com a do Sub-14. Com isso, a garotada do Sub-13 também se classificou para a próxima fase da competição.

As quartas de final do Metropolitano acontecem no sábado (25), quando as equipes enfrentam o Flamengo.

A partida do Sub-13 será às 9h. Em seguida, o Sub-14 entra em campo às 10:40h.

Ainda resta uma rodada para o fim da primeira fase.