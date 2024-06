Campo de areia do Parque Belém passa por reforma

Angra dos Reis – Uma das principais áreas de lazer do Parque Belém, o campo de futebol de areia, localizado na Avenida São José, passou por uma revitalização geral. Uma cerimônia na noite de sexta-feira (21) marcou a entrega da obra realizada pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins, que incluiu ainda a reforma do playground e das calçadas no entorno.

“Na verdade é um novo campo, só o espaço que é o mesmo. As crianças, jovens e adultos vão poder aproveitar ao máximo porque o campo apresenta todas as condições adequadas para a prática esportiva. Além de ser utilizado pelos moradores do bairro, esse espaço também recebe campeonatos, aqui acontecem aulas de escolinhas de futebol, a vida esportiva do bairro está nessa região”, destacou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito.

O campo foi praticamente refeito; recebeu drenagem e novos alambrados, muretas, iluminação em LED e troca da areia. A população comemorou mais essa conquista para o bairro.

“Essa revitalização é de suma importância, parece um novo campo, a estrutura está muito boa e o bairro ganha com isso. Aqui estamos perto de casa, é o centro do bairro todo mundo tem acesso com facilidade, não tem grande deslocamento. Todos saem ganhando com isso, tanto aqueles meninos que vêm treinar quanto os familiares que queiram prestigiar os treinos e jogos de seus filhos e sobrinhos”, destacou Guilherme de Oliveira Nunes, professor de educação física, responsável pelas aulas de futebol no bairro.

Em volta do campo ainda foram construídos bancos de concreto e calçadas com piso podotátil e rampas, garantindo acessibilidade para todos. O parquinho próximo ao campo também recebeu melhorias. O piso, que antes era de areia, foi trocado pelo emborrachado, garantindo mais segurança e higiene para as crianças. O espaço ainda ganhou novos brinquedos em madeira, confeccionados na oficina de carpintaria da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins.

O prefeito Fernando Jordão, que comandou a entrega da obra, ressaltou a importância de se investir em espaços públicos de convivência que proporcionem lazer e diversão para a população.

“Quando a Prefeitura de Angra constrói o complexo esportivo do Frade, faz o complexo de lazer que está fazendo em Mambucaba, e realiza essa obra aqui, está investindo nos jovens, no esporte, na família. Isso aqui abre a mente e as famílias ficam tranquilas porque o seu filho está brincando em um lugar seguro e saudável”, enfatizou o prefeito

Além do prefeito Fernando Jordão, a entrega da revitalização do campo de futebol de areia do Parque Belém também contou com as presenças da deputada estadual Célia Jordão, dos vereadores Jane Veiga e Jorge Eduardo Mascote, e de secretários municipais. O vereador Henrique Obina, que morava no bairro e faleceu no ano passado, foi lembrado pelas autoridades em suas falas.