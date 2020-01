Campo de futebol da Cohab será inaugurado no próximo domingo em Resende

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 10:00 horas

Local estava abandonado e em situação precária; torneio de futebol agitará inauguração

Resende – Moradores do distrito de Engenheiro Passos serão contemplados no próximo domingo (12), com a entrega do campo de futebol da Cohab revitalizado. A entrega do espaço renovado será a partir das 9h30, na Avenida das Camélias, em Resende.

Até a reforma, o local estava em estado de abandono e com condições precárias de uso. O terreno recebeu um serviço de nivelamento, além da instalação de novas telas e portões.

Uma equipe da secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende também construiu muros atrás das traves para garantir o melhor andamento das partidas. Um alambrado foi instalado em todo o perímetro do campo.

Homenagem

O campo de futebol levará o nome José Pinto de Mendonça, uma homenagem feita a um antigo morador popularmente conhecido como “Zé Mendonça”, fugira conhecida pela comunidade.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, comentou que o objetivo é fazer com que a localidade tenha mais infraestrutura e uma melhor qualidade de vida.

– O distrito também recebeu transformações na área da saúde, com a USF Engenheiro Passos, da educação, com a reforma e revitalização da Creche Rubens Lamin, do turismo, com a Estação Ferroviárias, entre outros benefícios – relatou o prefeito.

Torneio

Para celebrar a reforma e revitalização do campo de futebol da Cohab, um torneio de futebol será promovido no domingo (12), logo após a inauguração.

A competição contará com atletas da categoria sub-10 do Projeto Estação Engenheiro Passos, o qual acontece em parceria com a prefeitura do município.