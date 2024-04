Canal do Detran.RJ no WhatsApp recebe 48 mil acessos em 20 dias

Rio de Janeiro – O canal de atendimento do Detran.RJ por WhatsApp, lançado em abril, foi bem recebido pelos usuários. Em apenas 20 dias de funcionamento, foram registrados 48.332 acessos de pessoas em busca de informações sobre os principais serviços prestados pelo departamento. Nele é possível tirar dúvidas dos usuários sobre licenciamento de veículos, transferência de propriedade, renovação da carteira de habilitação, primeira e segundas vias da carteira de identidade, entre outros.

O WhatsApp do Detran.RJ pode ser acessado pelo telefone (21) 3460-4040 ou através de um link no canto inferior direito do site do departamento (www.detran.rj.gov.br). A atendente virtual Drica resolve as dúvidas mais comuns, como a orientação para a retirada de documentos, o pagamento de taxa de serviço ou a lista de documentos necessários para um procedimento. Ao longo da consulta, a Drica pergunta se pode ajudar o usuário em algo mais, até que o motivo da consulta do cidadão seja resolvido. Mas, se ainda houver dúvidas, o usuário é transferido para um funcionário.

Para José Romero Nascimento, de 51 anos, morador de Copacabana, o atendimento pelo WhatsApp facilitou bastante o acesso às informações necessárias para a realização dos principais serviços:

“Acessei o canal com facilidade e obtive, em poucos segundos, a informação de que precisava. Consegui esclarecer a minha dúvida, mas ainda precisava saber mais um detalhe. O atendente prontamente se apresentou e passou os procedimentos corretos. O serviço por WhatsApp está aprovadíssimo! – disse Nascimento, que elogiou o fato de não ter que ligar para o Detran. Com essa praticidade e rapidez para obter a informação, precisaremos cada vez menos do teleatendimento”, ressaltou.

Estratégia digital

A comunicação por WhatsApp faz parte da estratégia do Governo do Estado do Rio de Janeiro de ampliar a oferta de serviços digitais aos cidadãos fluminenses. Além do WhatsApp, o Detran.RJ já oferece em seu site, desde setembro de 2023, o serviço de Chat, através do Fale Conosco, também com a possibilidade de interação em tempo real com atendentes do departamento.

“Todas as informações sobre os serviços prestados pelo Detran agora estão ao alcance do usuário de forma muito mais fácil e direta. Com o atendimento pelo WhatsApp e o Fale Conosco, estamos cumprindo a missão de melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários, oferecendo cada vez mais serviços digitais”, disse o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.