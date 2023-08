Canção Nova lança streaming com maior acervo digital católico do Brasil

País – Está marcada para terça-feira (15), a estreia da Canção Nova na plataforma de streaming. O ‘CN Plus’, maior acervo digital católico do país, tem mais de 1,5 mil de conteúdos audiovisuais de evangelização e entretenimento para todas as idades. De acordo com a comunidade católica, neste primeiro mês a Canção Nova oferecerá ao usuário a ‘degustação’ gratuita do serviço.

Semanalmente, serão 40 horas de atualização com novos conteúdos digitais produzidos pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, entre palestras, homilias, programas, filmes, documentários, shows, notícias, séries, lançamentos, que estarão acessíveis a qualquer momento em smart tvs, smartphones, computadores de tablets.

A organização dos conteúdos audiovisuais, diz a Canção Nova, é feita por temas e subtemas. Ao todo, já estão categorizados 11 ambientes, com sistema de busca aprimorado para assuntos específicos do interesse e perfil do usuário, como por exemplo: conteúdo kids, “reze conosco”, pregações, documentários e conteúdo só para ouvir. Para começar a transmissão digital, já são 62 pregadores catalogados, e prontos para serem ‘maratonados’.

“O CN Plus trará o maior acervo católico do país ao alcance das mãos. Estamos recuperando palestras antigas do fundador da Comunidade Canção Nova, padre Jonas Abib, e do fundador da Comunidade Bethânia, padre Léo, ministradas em grandes encontros de evangelização pelo Brasil. E, aos poucos, esse material histórico estará totalmente disponível ao assinante do CN Plus”, explica o responsável do setor, Flávio Crepaldi.

O conteúdo ao vivo é gratuito, e diversos vídeos no modo degustação. Após baixar e instalar o aplicativo ‘CN Plus’ no aparelho, é necessário realizar um breve cadastro e então escolher a melhor opção de assinatura. Para quem optar pelo plano anual, o valor da parcela será R$9,90 por mês. Cada assinante poderá estar logado em até três aparelhos.