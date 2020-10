Candidato à reeleição José Osmar inicia agenda de caminhadas em Rio Claro

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 20:34 horas

Rio Claro- O candidato à reeleição a Prefeitura de Rio Claro, professor José Osmar (PSC), iniciou sua agenda de caminhadas pelo município juntamente com seu candidato a vice, Babton Biondi. As primeiras ações aconteceram na no distrito de Lídice, Passa Três e Macundu, respectivamente, e reuniram vereadores da coligação além de apoiadores da chapa.

Mesmo com o desafio de conciliar suas obrigações na prefeitura, José Osmar se empenhará em realizar caminhadas em todos os distritos de seu município até o dia das eleições. O candidato acredita que essa atividade o aproxima dos eleitores e auxilia na construção de seu projeto.

– Precisamos estar em contato com a população, saber quais são suas expectativas com a gente e com nossos planos para Rio Claro. É isso que nos aproxima de um projeto que atenda as necessidades que temos e que leve Rio Claro mais além – afirmou.

Para Babton Biondi, é necessário estar nas ruas e dialogar com seus munícipes.

– Sabemos que a pandemia nos limitou em muitos aspectos mas, seguindo as normas de segurança indicadas pela OMS, nós ainda conseguimos estar presentes ouvindo a população sem oferecer riscos a mesma – garantiu.