Candidato à reeleição Samuca Silva participa de painel da Cúria e fala de propostas

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 18:33 horas

Volta Redonda– O candidato à reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), participou neste sábado, dia 07, do Painel Eleitoral entre os candidatos a prefeito da cidade, realizado pela Cúria Diocesana Barra do Piraí- Volta Redonda da Igreja Católica.

O objetivo foi debater projetos e propostas para as áreas de desenvolvimento social, urbano e econômico. Samuca agradeceu a Cúria Diocesana pela elaboração do painel. “É muito importante espaços como este para que possamos apresentar propostas e debater projetos para nossa Volta Redonda”, disse Samuca.

Ele lembrou que, durante seu mandato, iniciado em 2017, foram entregues diversos benefícios para a população, como Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, Hospital Regional, Hospital do Idoso, Clínica de Diálise, três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a abertura do Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida.

“Mesmo com toda dificuldade conseguimos realizar bastante. Mas precisamos de mais. E no pós-pandemia será necessário muito trabalho para atrair empresas e investimentos na cidade. Já iniciamos com o Polo Metalmecânico, que começou na nossa cidade e vai mudar a história do Rio. Já temos sete empresas que devem se instalar em Volta Redonda em breve, gerando 3,5 mil empregos”, informou.

Samuca ainda destacou o projeto de criação de quatro novas Clínicas da Família (Upinha) de atendimento médico especializado.

“Vamos levar essas clínicas, como fizemos na Vila Brasília, para os bairros Açude, Volta Grande, Roma e Santa Cruz. Com atendimento especializado na ponta vamos conseguir ainda mais dar celeridade na fila de espera na cidade”, acrescentou.