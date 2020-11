Candidato a vereador é assassinado em Paraty

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 17:28 horas

Paraty – O candidato a vereador Valmir Tenório, conhecido como Valmir Bibi, do PT, foi assassinado com tiros na cabeça na tarde desta quarta-feira (4) em Paraty. O crime foi próximo a casa da vítima, no bairro Mangueira. Valmir tinha 50 anos, era casado e pai de três filhos. Ele era garçom há 30 anos.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos. O homicídio está sendo investigado pelo delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo.

O corpo será levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Angra dos Reis.

O prefeito de Paraty, Carlos José Gama, lamentou a morte do candidato por meio das redes sociais. “A coligação do 15, “Trabalhando o Futuro de Paraty”, lamenta profundamente a morte do candidato Valmir Bibi, assassinado a tiros covardemente na tarde desta quarta-feira. A violência nas eleições municipais é um problema que ameaça a democracia em todo o país e agora atinge, mais uma vez, Paraty. A coligação cobrará da polícia uma apuração rigorosa dos fatos e um reforço no policiamento em Paraty até o dia 15 de novembro. Aos familiares de Valmir Bibi, como ele era mais conhecido, manifestamos toda a nossa solidariedade e apoio. Este crime não ficará impune”.