Candidatos a prefeito de Volta Redonda fazem o segundo debate em TV aberta

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 04:12 horas

Encontro foi promovido pela Band Rio Interior e teve doze candidatos participando

Volta Redonda – Doze candidatos a prefeito de Volta Redonda participaram no fim da noite desta quarta (11) e início da madrugada da quinta (12) de um debate promovido pela Band Rio Interior e apresentado por Yasmin Bachour. No encontro, houve duas rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos, sempre com tema livre.

Quem abriu a primeira rodada, por sorteio, foi o candidato Evandro Glória, do Cidadania, que escolheu perguntar para Benevenuto Santos, do Avante, sobre suas propostas para geração de emprego e renda.

Benevenuto afirmou que pretende reduzir as despesas de custeio da prefeitura para implantar programas de obras públicas que gerem emprego na cidade, mencionando uma ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) e mil casas populares por ano. Evandro replicou que pretende incentivar a economia criativa,e Benevenuto acrescentou que também tem essa intenção, além de pretender interagir com os estabelecimentos de ensino universitário.

A seguir, Benevenuto escolheu Baltazar, do PSD, para responder sobre a proposta que ele tem para que as consultas fiquem “na palma da mão” dos voltarredondenses.

Baltazar respondeu que essa afirmação se insere num contexto de informatização da medicina, em que, além de ser possível marcar consultas com um aplicativo de celular, o paciente terá suas informações médicas armazenadas em banco da dados, que ficará disponível para os médicos, incluindo resultados de exames. Benevenuto, na réplica, perguntou o motivo de Baltazar não ter apresentado essa proposta quando fez parte do governo Samuca Silva. Na tréplica, Baltazar negou ter integrado o governo. Disse que apenas foi diretor médico do Hospital do Retiro.

A seguir, Baltazar escolheu perguntar para o candidato à reeleição, Samuca Silva, do PSC, sobre uma carta aberta que médicos escreveram para a população, com críticas às OS que admistravam o Hospital São João Batista (HSJB) e o Hospital do Retiro e falando sobre falta de insumos. Samuca respondeu que teve de implantar as OS para resolver o problema dos RPAs, e que decidiu municipalizar a administração dos hospitais porque o sistema não deu certo, afirmando que até dezembro a transição estará encerrada.

Baltazar replicou que os problemas do HSJB ocorreram porque ele não soube fazer a gestão, e disse que criará uma fundação para administrar a saúde do município. Samuca disse na tréplica que vê grande diferença entre discurso e prática, afirmando que Baltazar é médico, e não gestor. Afirmou que Baltazar falhou ao não colocar em funcionamento os 75 leitos no Hospital do Retiro e afirmou que fará concurso para contratar mil médicos.

Samuca escolheu o ex-prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) para responder a sua pergunta, que foi sobre empregos. Samuca afirmou que, em seu governo, a cidade gerou seis mil empregos, tendo inclusive inaugurado um shopping, enquanto o saldo do mandato anterior tinha sido negativo em dez mil empregos, e perguntou o que Neto pretendia fazer para criar postos de trabalho.

Neto respondeu que o shopping inaugurado por Samuca estava praticamente pronto, tendo sido construído praticamente todo em seu governo, e acrescentou que, para atrair empresas e gerar empregos, a cidade precisa ter espaço – que não tem – e mão de obra, que precisa ser qualificada. Samuca replicou que em seu governo ele lançou as bases para o Polo Metalmecânico, e que pretende, se eleito, transformar Volta Redonda no maior centro comercial do interior do Estado do Rio. Disse ainda que sua estratégia é fomentar as empresas e facilitar a vida dos empreendedores. Na tréplica, Neto disse que Samuca é mentiroso.

Neto fez a pergunta seguinte a Alex Martins, do PSB, sobre a urbanização da cidade. Alex respondeu que pretende se basear no Estatuto das Cidades e na Lei Orgânica do Município, afirmando ainda que pretende consultar a população sobre as prioridades, além de trazer pesquisadores do assunto e buscar verbas estaduais e federais.

Neto replicou que urbanizou 174 áreas de posse na cidade e que atualmente a população dos bairros periféricos se queixa de problemas com urbanização e buracos.

Na tréplica, Alex afirmou que Neto tem razão e citou a Ocupação Dom Waldyr Calheiros, onde, segundo ele, a prefeitura entrou na Justiça para retirar os ocupantes. Nesse momento, a mediadora informou que Samuca havia pedido um direito de resposta.

Na sequência, Alex Martins perguntou a Washington Granato (Solidariedade) sobre o Nasf no pós-pandemia. Granato respondeu que o pós-pandemia será uma luta muito grande em Volta Redonda, por causa do desemprego causado pelas medidas de isolamento social e disse que vai trazer a CSN de volta para a cidade.

Alex replicou que Nasf é Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, acrescentando que ele pretende implantar o médico 40 horas, que vai conhecer seus pacientes pelo nome.

Na tréplica, Granato informou que seu possível governo terá Saúde da Família e os postos de saúde funcionando.

A seguir, Alex perguntou para Ademar Esposti (PSL), candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Dayse Penna (Pros), que não pode comparecer por motivo de saúde. Granato comentou que uma mãe foi procurá-lo por ter um filho com câncer em estado terminal, que poderia ter sido tratado se o garoto tivesse tido acesso a exame com rapidez, e perguntou como o governo de Esposti trataria desse assunto.

Ademar respondeu que a saúde de Volta Redonda está doente, “a caminho da UTI”, e que o setor necessita de um “choque”. Disse que no seu governo os profissionais de saúde vão trabalhar nas folgas para desafogarem a demanda reprimida.

Granato, na réplica, disse que a solução é um mutirão da saúde para atender á demanda represada, ou contratar serviços na iniciativa privada, pagando tabela SUS. Esposti concluiu o tópico dizendo que pretende transformar o Hospital Santa Margarida em um Centro de Convivência para idosos.

Ademar Esposti, a seguir, perguntou para Cida Diogo (PT) o que ela pretende fazer para enfrentar a questão das drogas e da violência na cidade.

Cida respondeu que defende um gabinete de gestão integrada, reunindo as polícias civil e militar com a guarda municipal e todas as secretarias que possam implementar projetos de prevenção ao uso de drogas. Esposti replicou que a segurança será prioridade em seu governo e vai treinar os professores a reconhecerem os alunos que estão iniciando o uso de drogas, para ações preventivas. Na tréplica Cida acrescentou que as ações preventivas incluem projeto culturais.

A seguir, Cida Diogo perguntou a Juliana Carvalho, candidata a prefeita pelo PSOL, sobre a participação da mulher na política. Juliana respondeu que a Secretaria da Mulher, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) não presta o serviço que precisa prestar e que o Conselho da Mulher não existe. Ela acrescentou que seu governo terá uma coordenadoria da Mulher, ligada à Smidh, para atuar em prol da população feminina em todas as secretarias.

Na réplica, Cida Diogo afirmou que o Conselho da Mulher foi dissolvido e que pretende recriá-lo em seu governo, além de criar políticas públicas para a mulher vítima de violência e implantar um hospital materno-infantil.

Em sua tréplica, Juliana afirmou que, quando se fala de políticas públicas para as mulheres, está sendo abordada a vida delas. E afirmou que seu governo terá creche em tempo integral e iniciativas de combate ao machismo.

Juliana chamou para responder à sua pergunta o candidato a prefeito pelo PC do B, Professor Habibe. Ela indagou sobre o desvirtuamento do Furban, que deveria ser usado para executar obras na periferia e está prestando serviços no centro da cidade. Habibe respondeu que a cidade está desassistida nas áreas periféricas e que o Furban deve retornar a suas atribuições iniciais.

Juliana replicou que o ex-prefeito Neto desvirtuou o Furban, e afirmou que a prefeitura tem que tratar as ocupações como prioridade. Na tréplica, Habibe reafirmou que sua proposta é encaminhar o Furban para suas atribuições originais.

Em seguida, Habibe fez sua pergunta para o candidato Hermiton Moura (Republicanos), sobre os motivos da rejeição ao atual governo. Moura disse que o pior desacerto da gestão atual foi o pandemônio instalado durante o isolamento social para combate à pandemia, com o fechamento do comércio, que segundo ele pode voltar a ocorrer em 2021.

Na réplica, Habibe disse que, na sua opinião, faltou foco ao governo atual, que iniciou muitos projetos e não terminou, e disse que o principal objetivo foi a reeleição.

Hermiton concluiu dizendo que a atuação do governo municipal ao fechar o comércio foi um desastre e que a cidade vai precisar de um prefeito que se preocupe com a economia.

A seguir, Hermiton perguntou ao candidato Evandro Glória, que tinha sido o primeiro fazer pergunta, sobre como ele pretende conduzir a recuperação pós-pandemia. Evandro disse que pretende priorizar os microempreendedores individuais e afirmou que o emprego tradicional está acabando no Brasil. Ele afirmou que é preciso criar novas formas de postos de trabalho e receber os empresários com “tapete verde”.

Na réplica, Hermiton disse que Volta Redonda não suporta outro fechamento do comércio. Evandro concluiu dizendo que acompanhou de perto as dificuldades geradas pela pandemia, e que a recuperação será gradativa, com novos projetos para gerar renda e emprego.

Concluído o primeiro bloco, a apresentadora informou que havia sido concedido direito de resposta a Samuca Silva. Ele afirmou que “ninguém queria uma pandemia” e disse que o Polo Metalmecânico vai gerar cerca de 3.500 empregos industriais, além de surgirem novas vagas em um Polo Tecnológico, ressaltando que Volta Redonda vem apresentando o melhor resultado da região na recuperação dos empregos.

Segundo Bloco

O prefeito e candidato à reeleição Samuca Silva foi sorteado para iniciar o segundo bloco, e escolheu perguntar para o Professor Habibe sobre seu projetos para Meio Ambiente. Habibe respondeu que o tema vem sendo negligenciado nos últimos vinte anos, e que, para os municípios, trata-se de investimento, não de gasto. Samuca comentou que plantou 20 mil árvores na cidade, e planeja plantar mais 20 mil no próximo mandato, e lembrou a inauguração do Jardim Botânico na Ilha São João, além de ter passado o percentual de tratamento de esgoto na cidade de 17% para 37%, com planos de chegar a 505 com recursos próprios, no próximo mandato, chegando a 100% com parcerias público-privadas. Habibe concluiu falando da importância da eduação ambiental.

Na sequência, Habibe perguntou a Baltazer sobre planejamento. O ex-prefeito e ex-deputado federal respondeu que o governo atual não tem planejamento estratégico, lembrando que ele fez esse planejamento e saiu do governo sendo considerado o melhor prefeito do Estado do Rio. Habibe replicou que “o futuro começa hoje” e que a cidade precisa de um novo plano de sustentação, propondo um Polo Tecnológico e um cinturão de Tecnologia Verde. Baltazar encerrou o tópico lembrando que o planejamento tem que ser feito levando em consideração a região.

Baltazar escolheu Cida Diogo para a próxima pergunta, que foi sobre a carta aberta dos médicos do Hospital São João Batista. Ele quis saber se Cida acreditava que a situação exposta no documento é real. Cida respondeu que sim, e que não dificuldades apenas para os médicos, mas para todos os profissionais de saúde. Na réplica, Baltazar afirmou que faltou gestão e Cida concluiu o tópico afirmando que a Saúde será prioridade absolta em seu governo.

Cida Diogo escolheu perguntar para Neto e o questionou sobre a situação de sua candidatura, que foi indeferida em primeira instância e recebeu quatro votos contrários na segunda instância. Neto respondeu que o julgamento em segunda instância não foi concluído e que lhe restam o embargo de declaração na segunda instância, e depois julgamento e embargos de declaração na terceira instância. Cida replicou que o julgamento das contas dele foi feito pelo TCE e que ele tem direito de recorrer do indeferimento, mas há risco de anular a eleição. Neto concluiu o tema dizendo que tem ainda três instâncias para recorrer.

Neto perguntou a Alex Martins sobre o que ele achava da cidade atualmente. Martins respondeu que vê uma cidade de fantasia. Neto replicou que nunca viu a cidade como está hoje. Martins encorrou o tópico afirmando que srá um amigo do servidor.

A seguir, Martins peguntou a Granato sobre os seus projetos para pessoas vítimas de violência. Granato respondeu que, com saúde e emprego, a cidade ficará melhor.

Granato perguntou a Hermiton o que ele pretende fazer a respeito do fato de a CSN ter deixado em Volta Redonda apenas a produção, levando os outros departamentos, que têm os empregos melhor remunerados, para São Paulo. Hermiton respondeu que, em primeiro lugar, não vai fechar o comércio de novo, e disse que não viu nenhum vereador ou candidato se posicionar contra o fechamento do comércio.

Granato disse na réplica que lutou na Câmara Municipal contra o fechamento do comércio e disse que vai trazer a CSN de volta e ter uma relação produtiva com a empresa. Hermiton concluiu dizendo que a cidade precisa de um choque de liberalismo.

A seguir, Hermiton escolheu Evandro Glória para perguntar o que ele pretende fazer em relação ao funcionalismo público. Glória respondeu que é preciso avaliar a situação financeira do município, e que vai trabalhar com afinco nisso. Hermiton comentou que, no ano passado, a prefeitura gastou R$ 355 milhões com pessoal e que este ano o valor orçado era de R$ 490 milhões. Evandro encerrou o tópico dizendo que a grande reclamação do funcionalismo é sobre os cargos comissionados.

A seguir, Evandro chamou Benevenuto Santos para falar sobre políticas para a juventude. Benevenuto disse que essas políticas devem envolver diversas secretarias diferentes, abrangendo diversos aspectos da vida dos jovens. Evandro comentou falando de seu projeto para criar uma grade extracurricular de formação profissional. Benevenuto concluiu o tópico dizendo que para romper o atraso não deve hever disputa de poder pelo poder.

Benevenuto abriu o tópico seguinte perguntando a Ademar Esposti sobre a relação entre a prefeitura e a Câmara. Esposti respondeu que não pode haver troca de apoio por cargos. Benevenuto comentou que promessas de campanha não podem ser cumpridas se a prefeitura buscar esse tipo de acordo para ter apoio na Cãmara Municipal. Ademar concluiu dizendo que no governo de sua chapa não haverá “troca-troca”.

Ademar abriu o tópico seguinte perguntando a Juliana Carvalho sobre suas propostas para os idosos. Ela respondeu que os idosos são a aprcela mais vulnerável da população nesse cenário de pandemia e que as políticas para os idosos têm que ter permanência, acrescentando que o ex-prefeito Neto teria feito “clientelismo” com essa parcela da população. Ademar comentou que os idosos estão abandonados e a prefeitura precisa repassar aos asilos os recursos que recebe do governo federal para esse fim. Juliana concluiu o tópico dizendo que a candidata a prefeita na chapa de Ademar, Dayse Penna, foi secretária da Smidh, que atende os idosos, e que houve uma “guerra de vaidades”.

Juliana perguntou a Samuca Silva, que havia aberto as perguntas do segundo bloco, sobre a posição dele quanto à existência dos RPAs e quanto ao fato de Neto ter arguido a inconstitucionalidade do PCCS. Samuca respondeu que reduziu o número de contratados por RPA de 4.000 para 700 e contratou cerca de duas mil pessoas por concurso público para substituir esses profissionais. Lembrou ainda que paga R$ 186 por mês a título de PCCS. Juliana comentou que números não refletem a dor das pessoas e lembrou das merendeiras que perderam seus empregos. Samuca concluiu o tópico afirmando que dinheiro não aparece “por mágica” e que as merendeiras serão recontratadas no retorno às aulas presenciais.