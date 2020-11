Candidatos à prefeitura de VR discutem doze temas em debate

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 01:13 horas

Encontro dos candidatos foi realizado pela Aciap-VR e seguiu todas as medidas de segurança contra a Covid-19

Volta Redonda – Os candidatos a prefeito de Volta Redonda participam na noite desta quinta-feira, dia 05, de um debate promovido pela Aciap-VR. Participaram o ex-prefeito Antônio Francisco Neto, o Professor Habibe (PCdoB), o prefeito Samuca Silva (PSC), que disputa à reeleição, Washington Granato (Solidariedade), Cida Diogo (PT), Alex Martins (PSB), Juliana Carvalho (PSOL), Evandro Glória (Cidadania), Benevenuto dos Santos (Avante), Paulo Baltazar (PSD), Ademar Esposti, vice de Dayse Penna (Pros), que está com Covid-19, e Hermiton Moura (Republicanos).

Na abertura, foi feita a mesma pergunta para todos os candidatos, elaborada pela Aciap. Eles falaram sobre como pretendem realizar uma gestão interna, e quais os planos para criar uma equipe eficaz e implementar a necessidade de crescimento e desenvolvimento de Volta Redonda.

O primeiro a responder foi Ademar Esposti que defendeu um trabalho “com honestidade e amor ao próximo”. O candidato considerou que a cidade está parada no tempo sem emprego, saúde.

*Samuca considerou o emprego como primordial para o desenvolvimento interno e externo e abordou as dificuldades enfrentadas pelo seu governo por conta de greves, como a dos caminhoneiros, além da pandemia. Salientou que, apesar disso, conseguiu gerar dez mil novos empregos e outros três mil que estão surgindo. O candidato pediu para que os eleitores o deixem continuar à frente da administração pública para que o município continue liderando o ranking de geração de empregos na região.

*Juliana afirmou que fatores econômicos não devem ditar regras para investimentos em diversos setores públicos. A candidata considerou que o “Deus” do mercado, com a política de isenção de impostos, já está ultrapassado. Para Juliana, os investimentos devem ser em pessoas e que o Psol defende a realização de concurso público, valorização do funcionalismo, e fim do sistema de contratação através de RPA, além das terceirização de contratos e a implantação do sistema de OS (Organização Social), que na opinião do partido, não deram certo.

*Granato defendeu a redução de cargos comissionados e valorização dos profissionais da prefeitura e falou de uma política de atração da CSN, que na opinião, dele, está presente na cidade, apenas no espaço físico. Ao citar o lucro da empresa, que segundo ele, foi de R$ 1,8 bi, nos primeiros nove meses do ano, o município ganhou como contrapartida o encerramento das atividades da ETPC, Recreio dos Trabalhadores, Cicuta, entre outros. Granato encerrou defendendo uma parceria produtiva com a CSN.

*Neto disse que sua equipe de trabalho será escolhida pela competência e compromisso com Volta Redonda. Neto ressaltou que, antes de falar de desenvolvimento, é preciso defender a união de todos os setores por conta do momento delicado pelo qual passa o mundo. O candidato disse que, se eleito, vai priorizar o diálogo, implantação de cursos profissionalizantes para gerar empregos, incentivo ao comércio e empresas, além de atrair novos negócios. Neto encerrou afirmando que o diálogo é fundamental para o crescimento de Volta Redonda.

*Herminton disse que, se eleito, vai realizar uma mudança completa na gestão, que, segundo ele, está alinhada com conchavos políticos. O candidato considerou os adversários parceiros e que esta política, na opinião dele, precisa mudar. Hermiton defendeu pessoas qualificadas para a gestão interna e externa com a equipe técnica e qualificada, semelhante a estratégia, adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, que na opinião dele, foi um exemplo exitoso.

Ao término da sua fala, o candidato foi orientado pela equipe organizadora do evento, para que retirasse o adesivo com indicação partidária, conforme regras previamente, anunciadas.

*Cida Diogo defendeu o desenvolvimento em três pares, onde a prefeitura precisa atrair empresários, trabalhadores, universitários entre outros setores para a criação do Conselho Gestor de Desenvolvimento Econômico. A candidata defendeu ainda a implantação dos polos metal mecânico, de educação e saúde. Cida falou ainda que a Moeda Social, citada em seu plano de governo, será fundamental para alavancar renda no município. O projeto da candidata é que esta moeda seja utilizada em transações comerciais dentro da cidade.

* Evandro Gloria falou da importância do polo industrial e que a gestão da prefeitura precisa ser de técnicos competentes. O candidato criticou a montagem de secretariados sem competência administrativa.

*Habibe destacou que não se deve centralizar o crescimento e desenvolvimento da cidade em torno da CSN. Habibe defendeu que o funcionalismo, universitários e empresários têm capacidade de apresentar propostas para o futuro do município gerando empregos. Habibe concluiu defendendo que o novo modelo de futuro começa agora.

*Baltazar iniciou se solidarizando com famílias que perderam parentes por conta da pandemia de Covid-19. O candidato, logo depois ressaltou que, quando prefeito obteve o melhor índice de aceitação pública, terminando o governo com 95% de aprovação, e que tal fato ocorreu por conta de sua equipe técnica. O candidato disse que é preciso valorizar o que se foi feito e citou obras realizadas pelos ex-prefeitos Neto e Clinger, além do atual prefeito Samuca Silva. O candidato afirma que estas obras garantem a estrutura que o município precisa, mas que para isso é preciso fazer funcionar. O candidato encerrou dizendo que já fez, sebe fazer e fará de novo.

*Benevenuto disse que as perguntas se interagem e que a cidade vive há 30 anos sem inovações. O candidato criticou o numero de secretarias e disse que, se eleito, vai racionalizar e reduzir esse número para dez pastas. O candidato disse que vai rever a estrutura da administração direta e economizar com a redução de cargos, além de realizar o arranjo produtivo, parcerias com universidades, agro turismo, e incentivos ao meio ambiente, ampliando as opções de lazer da cidade.

*Alex Martins afirmou que as despesas com o pagamento de energia, citada por ele, com montante de R$ 178 milhões, defendeu a instalação de placas de energia solar na Ilha São João, gerando economia. O candidato defendeu que o recurso também deve ser utilizado no incentivo ao comércio de serviços, mercado orgânico, entre outros setores, que possam, na opinião dele, gerar produtos de qualidade.

Segundo bloco

No segundo bloco, os candidatos falaram sobre temas escolhidos pela organização e sorteados entre eles.

Covid-19

O primeiro tema foi Covid-19 e o candidato sorteado foi Evandro Glória, e o comentário foi feito pelo Professor Habibe. Glória disse que, lamentavelmente, aconteceu a pandemia. Segundo ele, o próximo prefeito terá que desenvolver novos projetos para enfrentar as consequências dessa crise, em que o desemprego aumentou rapidamente. Glória afirmou que, se eleito, adotará medidas enérgicas para resolver essas consequências.

Habibe comentou que a Covid-19 continua forte, e acrescentou que a pandemia não acabou e é possível uma segunda onda no Brasil. Ele lembrou que é preciso ver as medidas sanitárias que precisam ser tomadas e afirmou que os efeitos serão sentidos no ano que vem e é preciso planejar para enfrentá-los.

Evandro Glória complementou que no ano que vem haverá momentos muito difíceis com a queda de arrecadação.

Educação

O segundo tema foi Educação, e Habibe, que havia comentado o primeiro tema, afirmou que é fundamental entender que a educação não acontece de um dia para o outro. Ele disse que é necessário infraestrutura, recursos materiais, merenda e remuneração digna para professores. Ele completou que crianças e jovens educados serão donos de seu destino, se a rede municipal tiver seu ensino profissional readequado às demandas do mercado.

Paulo Baltazar, pela ordem sorteada no início, foi escolhido para comentar: ele disse que existem 80 mil pessoas em Volta Redonda ganhando até meio salário mínimo por mês. A solução seria a “Escola 360 graus”, que funcionaria 360 dias por ano e forneceria nutrição diária para quem precisa.

Habibe concluiu esse tema dizendo que é necessário entender que, a cada ano em que estuda na escola, o aluno tem acesso a nível salarial melhor. Assim, dar estudo é garantir salário e crescimento econômico.

Infraestrutura

O terceiro tema foi infraestrutura, e Baltazar disse que a infraestrutura de Volta Redonda é razoável. Segundo ele, o problema é manutenção. Ele lembrou que existe um plano viário, que é o “Eixo das Centralidades”, para melhorar o trânsito urbano. No entanto, ele afirmou que prefeitura não tem dinheiro. Baltazar afirmou que é preciso tirar Volta Redonda do Cauc, que é o Serasa dos municípios. Segundo Baltazar, o Eixo das Centralidades é a única obra importante para o próximo governo: o restante é manutenção.

Benevenuto Santos, que foi chamado a comentou, disse que quando se fala em infraestrutura, se fala em vias públicas e em saneamento. Segundo ele, é preciso que universalizar o acesso á coleta de esgoto. Segundo ele, com saneamento de qualidade, a população não vai sofrer com uma segunda onda da Covid-19.

Baltazar complementou o comentário dizendo que é preciso pagar uma dívida de R$ 160 milhões para tirar o município do Cauc.

Mobilidade urbana

O quarto tema foi a Mobilidade Urbana. Benevenuto disse que o sistema viário de Volta Redonda tem que ser repensado e que é preciso reformular o sistema de transporte. Segundo ele, tudo está concentrado na figura do concessionário. A proposta dele é integrar e repensar o sistema, com uma gestão mais centralizada na Secretaria Municipal de Transportes, que segundo ele, existe mas não funciona.

Alex Martins, que estava em sua vez de comentar , propôs um Plano Municipal de Mobilidade Urbana, afirmando acreditar que Volta Redonda não pode ser uma cidade para carros. Ele propôs modos de transporte alternativos, como bicicletas e skates. Propôs que fosse feita uma conferência para a cidade ser referência em desenvolvimento urbano.

Benevenuto complementou afirmando que o Estatuto da Cidade não é implementado em Volta Redonda e ele vai atacar a questão, se eleito.

Pós- pandemia

O quinto tema foi o “pós-pandemia”. Alex Martins afirmou que, o que diz respeito às escolas,

vai ser preciso trocar as rodas de um carro em movimento. Ele afirmou que o calendário escolar não foi cumprido e a plataforma de ensino online contratada pela prefeitura não funcionou. O candidato afirmou que é preciso e recuperar o tempo perdido, Fazendo um projeto educacional para que as crianças tenham segurança e valorizando os professores e gestores educacionais.

Ademar Esposti comentou que entende que o tema é muito difícil, até porque nunca se havia passado por situação semelhante. Assim, tudo o que for falado fica sem conclusão clara. Ele concluiu que os professores têm que sugerir o que fazer para que alunos não fiquem prejudicados.

Alex conclui dizendo que os pais e mães podem ter certeza de que vão proteger a vida dos filhos com testagens rápidas. Ele disse que o retorno às aulas será um projeto de segurança.

Saúde

O sexto tema foi Saúde. Ademar disse que é um assunto extremamente importante e que a saúde de Volta Redonda está praticamente no CTI. Ele afirmou que o governo de Dayse Penna, caso seja ela a eleita, terá saúde de qualidade, com internet em todos os estabelecimentos e postos funcionando 24 horas em vários bairros. Com a internet, o médico poderá acessar facilmente os dados do paciente que chega no posto. Finalmente, disse em tom de brincadeira que, se fosse pai do prefeito e candidato à reeleição, iria dar “tapas no bumbum” dele por sua gestão na saúde.

Samuca comentou que na sua casa, foi criado com conversa. Ele lembrou que, quando assumiu a prefeitura, pegou 80 mil pessoas na fila de espera. Disse que seu governo zerou fila para mamografias e salvou vidas na pandemia.

Ademar concluiu o Hospital do Idoso custava quase 100 mil por mês . Reafirmou que a Saúde está doente e continua no CTI.

Água e Esgoto

Samuca Silva falou sobre o sétimo tema, que foi Água e Esgoto. Ele disse que é cobrado como se fosse prefeito há mais de vinte anos, mas não é mágico, e convidou o público a acessar o site www.samucanãofeznada.com.br parta conhecer as realizações de seu governo. Lembrou a melhoria no abastecimento de água dos bairros Açude, São Luiz e Três Poços. Disse que vem investindo há três anos e meio e que ampliou a quantidade de esgoto tratado de 17% para 35% , lembrando que não recebeu verbas dos PACs I, II e III nem recebeu valores de investimento na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas.

A candidata do PSOL, Juliana Carvalho, comentou sobre o impacto que CSN traz para a água da cidade, e que a população ingere metais pesados. Ela lembrou quer a Fiocruz está fazendo um estudo sobre a qualidade da água subterrânea em no bairro Volta Grande IV, construído sobre um antigo depósito de escória.

Samuca concluiu o tema afirmando que, caso consiga um segundo mandato, vai colocar uma estação de energia próximo à Eta Belmonte, para evitar que a falta de energia interfira no abastecimento de água e vai colocar uma Estação de Tratamento de Água no bairro Caieira

Segurança pública

O oitavo tema teve a manifestação de Juliana Carvalho que disse os voltarredondense ainda vivem numa cidade em que se morre mais por ser mulher, negro e LGBT. Segundo ela, se for eleita a segurança será pautada por conselhos das Associações de Moradores e haverá parceria da Guarda Municipal com todos os órgãos de segurança na cidade, e haverá prevenção da violência com iluminação eficaz e ônibus 24 horas.

Granato comentou que a Segurança Pública é responsabilidade do Estado e que ele vai trabalhar com prevenção: implantando escola em tempo integral e câmeras de segurança, além de usar o Ciosp como ferramenta de inteligência.

Juliana concluiu lembrando que existe em curso um extermínio da juventude negra. E afirmou que a população tem direito a transporte público e gratuito

Emprego

No nono tema, Granato afirmou que vai trazer a CSN de volta à cidade. Ele explicou que o município tem que ter uma relação de respeito, mas produtiva, com a siderúrgica. Disse que vai cobrar compromissos sociais da empresa e conversar sobre a questão das terras. Previu que os próximos dois anos serão de muita carência e sofrimento econômico

Neto comentou que os maiores investimentos recentes da CSN foram no seu governo, com as fábricas de Aços Longos e Cimento.

Granato concluiu garantindo que o relacionamento entre a cidade e a CSN tem que ser produtivo e de respeito. Disse que, se eleito, vai buscar novas situações como inovação e comércio e serviços para gerar emprego.

Transporte público

O décimo tema foi abordado por Neto, que lembrou que Volta Redonda tem o projeto do Arco da Centralidade, feito por ele, com 18 km de ciclovias, via expressa para ônibus, uma ponte e três viadutos, o que segundo ele é um passo imenso nesse setor. O ex-prefeito afirmou que é importante fazer licitação, mas é necessário fazer um edital em que TCE o não faça impugnações.

Hermiton saiu do tema e perguntou se Neto prosseguiria com a estratégia do ex-presidente Lula, que se candidatou estando inelegível e tentou se manter na disputa com recurso.

Neto respondeu que é candidato, que seu nome vai estar na urna e que ninguém tira dele esse direito. Afirmou ainda que nenhuma acusação contra ele é de roubo e que tem um vice extraordinário.

Funcionalismo

Hermiton Mora falou sobre esse tema, o décimo-primeiro, dizendo que os funcionários públicos são heróis porque fizeram concurso e têm que conviver com pessoas indicadas que respondem às pessoas que as indicaram, e não a eles. Afirmou que o relacionamento entre os indicados e concursados é inexistente e afirmou que, se eleito, vai acabar com metade dos indicados. Disse ainda que o PCCS vai ser implantado porque os funcionários o ganharam na Justiça.

Cida Diogo comentou que o funcionalismo público é muito desrespeitado e disse que vai contratar apenas por concurso público. Disse que a Gratificação por Incentivo ao Desempenho (GIC) foi retirada no governo Neto e que, se ela for eleita, o benefício vai voltar.

Hermiton concluiu que, além do PCCS , há um descontentamento geral com as aposentadorias, e que, se ele for eleito, o número de cargos comissionados vai diminuir muito.

Meio ambiente

Cida Diogo foi quem tratou do último tema desse bloco, o Meio Ambiente. Ela disse que, felizmente, sua vice é Nena Duppré, do PV. Afirmou que, se eleita, ela e a vice vão fazer muito nessa para enfrentar o descaso ao direito das pessoas de viverem com ar e água melhores, além de tratar o Rio Paraíba do Sul com carinho e enfrentar CSN na questão ambiental. Afirmou que, se for eleita, vai estimular o telhado verde com benefício no IPTU e implantar coleta seletiva.

Evandro Glória, que tinha sido o primeiro a falar no bloco, disse ser um problema sério o fato de Volta Redonda ter hoje apenas 37% de tratamento de esgoto. Ele afirmou que tem projetos em seu plano de governo para enfrentar essa questão.

Cida Diogo concluiu o bloco dizendo houve pouco tempo para falar da questão do saneamento, que é fundamental atingir 100% esgoto tratado e o site dela tem propostas para o assunto.

Terceiro bloco

No terceiro bloco, candidato perguntou para candidato, também por meio de sorteio, com tema livre. Os candidatos tiveram direito a réplica e tréplica.

Evandro Glória X Benevenuto

Evandro Glória: Qual o plano do senhor para o desenvolvimento econômico e social diante da pandemia?

Benevenuto: Nossa proposta é ampla. Venho da área universitária, a solução está na própria universidade, no pensar no futuro, na inovação a partir da capacitação. Isso gera um efeito feito de fazer, colocar em prática. Os jovens vão ingressar no mercado de trabalho sem depender da CSN e outras empresas

Evandro Glória disse que é necessário promover o empreendedorismo e aproveitar microempreendedor individual que atendeu 11 milhões de pessoas esse ano. “Vamos implementar esses projetos, treinar”.

Na tréplica, Benevenuto ressaltou que o Sebrae e o governo federal tem projetos para o desenvolvimento econômico, “que nunca foram colocados em prática em Volta Redonda”.

Samuca X Habibe

Samuca: A Rodovia do Contorno foi inaugurada em nosso governo, pois resolvemos pendências, não aumentamos as tarifas de ônibus. Quais as propostas do senhor para o transporte?

Habib disse que para resolver a mobilidade urbana é preciso ficar no transporte coletivo que atende a faixa de população que não tem outra alternativa. “Pensar nisso seriamente e criar um aplicativo, que ficará na mão do passageiro, para saber onde está o ônibus, onde e quando ele vai chegar. Garantir o direito do passageiro, que, às vezes, têm três jornadas estudando e trabalhando”.

Samuca afirmou na réplica que o aplicativo já existe, mas o ônibus não chega. Disse ainda que ele não autorizou o aumento da passagem de ônibus e ressaltou que levará o Tarifa Zero para o Santo Agostinho. Falou ainda sobre o projeto “Uber do ônibus” para acabar com o monopólio do transporte.

Habibe disse que o monitoramento é necessário para disciplinar o transporte que atende a população que fica horas esperando. Afirmou que é necessário para regrar e punir as empresas de ônibus.

Ademar X Samuca

Ademar: Sabemos que os idosos estão abandonados. Nós construímos Volta Redonda, qual o plano para essa parcelam da população?

Samuca explicou que o primeiro Hospital do Idoso foi construído em Volta Redonda e tem a aprovação de 90% da população. O hospital tem quarto particular e atendimento especial, os idosos não ficam em macas nos hospitais do Retiro e São João Batista. Estamos focados no atendimento. Essa história que está tudo ruim na Saúde não é verdade. Acabou a história de viagem para a terceira idade. Mandamos para o Rio, pois não é só lazer. Criamos a Secretaria para o Idoso e temos o Plano Municipal para a cidade.

Ademar afirmou que “parece um sonho”, mas na realidade os idosos estão esquecidos. “O Hospital do Idoso não funcionou e o prefeito pagou um valor exorbitante por ele. Não soube administrar o dinheiro público”, disse.

Samuca rebateu dizendo que o idoso sabe que ele controlou coronavírus e o quanto ele investiu para os idosos. “Lembro que a cidade era a que tinha mais casos de Covid, a ex-secretária de Saúde pode informar também sobre as cerca de 10 mil pessoas que estavam na fila para cirurgia”.

Habibe X Alex Martins

Habibe: Existe uma preocupação com uma segunda onda da pandemia . Qual a sua perspectiva econômica diante desse quadro? Como seria a geração de emprego pós-pandemia?

Alex afirmou que é preciso manter emprego, trabalho e renda. Disse que Volta Redonda tem espírito de empreendedorismo, pois resistiu as demissões na época da privatização da CSN e agora o comércio resiste. “Temos que entregar resultados, ter um projeto para gerar emprego”, disse, e acrescentou: “Criar o Conselho Municipal de pequeno e médio empresário. Nosso governo será do dialogo, vamos manter emprego e uma nova base se consumo”.

Habibe ressaltou que é preocupante ver lojas fechando e ver as pequenas e médias empresas sofrendo. “É preciso propiciar apoio redução fiscal e financiamento para todos”.

Alex concluir dizendo que Volta Redonda faz parte de uma região riquíssima, ficando no eixo Rio-São Paulo e Belo Horizonte. “Vamos fazer um projeto, buscar investimentos dos governos estadual e federal”.

Cida X Baltazar

Cida: A questão que gostaria de perguntar é sobre o abandono da Saúde, que está doente quase no CTI. Qual o seu plano para a área ?

Baltazar começou dizendo que a Saúde não funciona e citou a falta de remédios e insumos. “Já recuperei a saúde uma fez, vou fazer isso de novo. Não vai faltar nada”.

Cida lembrou que a Saúde já foi referência na região e falou da época em que foi secretária. Disse que no governo de Gotardo a Saúde começou a cair, fato que, segundo ela, não ocorreu quando ela comandava a pasta.

Baltazar destacou que é médico há 42 anos e que Volta Redonda tinha a melhor Saúde do Estado: “Já fiz vou fazer de novo, vou olhar com carinho”.

Benevenuto x Cida

Benevenuto: Que projeto a senhora teve na área de Saúde quando era deputada?

Cida citou diversos projetos do governo Lula, como o Samu, Mais Médicos, entre outros, implementados pelo presidente. Disse que discutiu diversos projetos voltados para a Saúde na Câmara dos Deputados. Falou sobre a remodelação feita por Lula em uma época em que a Saúde estava deteriorada. “ Infelizmente hoje acabaram com o Mais Médicos, os hospitais federais estão destruídos. Querem privatizar a saúde. Querem que paguem para usar os postos de saúde”.

Benevenuto afirmou que a candidata falou do governo Lula, mas não respondeu a sua pergunta. “A senhora falou do Lula, está sempre voltando ao passado. Pense no futuro”, disse.

Cida retrucou dizendo que a saúde vai voltar a ser como era. “Vamos fazer com que a rede hospital seja reestruturada, fazer o Hospital Materno”.

Juliana x Neto

Juliana: Atualmente o transporte público é caro, as rotas ruins e não atende principalmente os jovens da periferia. O município mantém o mesmo modelo desde a década de 70, não há licitação. Qual o projeto do senhor?

Neto afirmou que “ninguém tem dúvida de que o transporte é ruim, de péssima qualidade, mas para que haja licitação e venham novas empresas para o município, é preciso ter consciência da necessidade de um edital bem feito para atender a população. “Ouvir e ver as reclamações de que os ônibus não chegam nos horários, quebram. “É preciso um transporte digno para que as pessoas usem e até parem de andar de carro”.

Juliana voltou a falar que é importante as pessoas saberem que a opção para a concessão de ônibus é da prefeitura, feita ainda década de 70. “Temos que viabilizar transporte 100% gratuito”.

Neto informou sobre a existência de uma decisão judicial que impede qualquer empresa de ônibus de entrar em Volta Redonda, sem que haja indenização por parte do Poder Público. “Com a atual situação financeira, não há condições para isso”.

Granato x Ademar

Granato: O próximo prefeito vai ter dificuldade com a dívida do município. Qual a sua proposta para resolver esse problema?

Ademar concordou que a situação é difícil, caótica. E afirmou que é preciso atacar o desperdício. “Você sai a noite e vê prédios públicos com as luzes acessas. Deixar de fazer isso é uma forma de economia. Os secretário têm que ficar atentos”, afirmou, destacando que é preciso fechar a torneira e evitar desperdícios. “Hoje é o inverso. Vamos honrar a administração pública”.

Granato disse que é preciso equilibrar o fiscal e o financeiro. Optar por cuidar da cidade ou das pessoas. “Vou cuidar das pessoas, da saúde, da educação e da geração de empregos”.

Ademar disse que é preciso, sim, cuidar das pessoas e olhar para os idosos que construíram Volta Redonda e estão esquecidos. “Tem verba que vem para os asilos e não é repassada pelo Poder Público”.

Baltazar X Granato

Baltazar: Na área da Educação, a volta às aulas é uma situação delicada, assim como a dos professores. Qual a sua proposta pós-pandemia?

Granato disse que a solução é um pacto educacional. “Buscar resolver o distanciamento do público para o privado, melhorar salário, da creche até o nono período”. Falou da importância de creche em tempo integral e inclusão digital, além de buscar melhores possibilidades para os jovens. “Na UFF e na UERJ só tem filho de rico, o de pobre não acompanha”, disse, destacando que o seu projeto é fazer a Fevre voltar a funcionar.

Baltazar falou que é preciso voltar às aulas com segurança e ditou o projeto “Escola 360 Dias por ano”, com alimentação para os estudantes.

Granato disse que é preciso ter cautela com relação à volta às aulas. “Temos um plano para que isso possa acontecer. As plataformas vão continuar, não tem como voltar atrás. Vamos usar para interagir”.

Hermiton X Juliana

Hermiton: O seu partido socialismo e liberdade, qual o modelo você vai trazer para a prefeitura: O modelo da Coreia ou da Venezuela?

Juliana destacou que é professora de história e tem mestrado. Afirmou que não há como transpor qualquer modelo para o município. “ Socialismo é conseguido via democracia. Não existe política pública de qualidade sem a participação da população. Por siso, temos tantos problemas, temos muitos homens que tomam decisão sem contemplar as necessidades. Nos sabemos onde dói”.

Hermitom disse que democracia e liberdade não combinam com socialismo. “Olhe Coreia e Cuba, essas palavras não combinam com essas administrações”.

Juliana falou que há diferença de concepção, de dialogar como um modelo como socialismo. “Historicamente é destoante”.

Alex X Hermiton

Alex: Saúde é uma obrigação da prefeitura e está em estado precário, sem condições de trabalho, sem equipamentos e insumos básicos. Qual a sua proposta para a Saúde?

Hermiton disse que Volta Redonda tem infra-estrutura espetacular. “Não precisar mudar, construir fazer grandes obras. Fazer uma gestão, essas OS levam interesse pessoal de quem as colocou. Perguntar para o atual administrador com a OS como o contrato foi feita, ligada ao pastor Everaldo. Ele precisa responder isso e ver como ele vai resolver o problema”

Alex disse que é preciso “humanizar o atendimento, ter médico 48 horas, nos postos de saúde dos bairros. Melhorando a qualidade, cuidando de sua vida”

Herminton afirmou que é preciso fazer e trabalhar com prevenção.

Neto x Evandro

Neto: Volta Redonda tinha a Olimpede, a Copa Diarinho, jogos estudantis, tanta coisa para o esporte e hoje não está tendo nada. Você pretende voltar com esses projetos?

Evandro disse que vai questionar e inovar os projetos. “Não vamos desperdiçar o dinheiro público. Trazer para os jovens vários projetos, principalmente nas periferias onde as quadras estão ruins e os jovens abandonados”.

Neto frisou que Volta Redonda precisa avançar e que já foi referência durante muito tempo. “A gente ouve que vão fazer isso ou aquilo, mas precisamos de manutenção. O esporte foi deixado de lado”.

Evandro falou em intensificar o trabalho na educação, esporte e lazer e trazer cultura para as praças, “alegrar o nosso povo”. “A pobreza intensifica com falta de política pública”

Por Sônia Paes, Paulo Moreira e Lilian Silva