Candidatos da região enfrentam pedidos de impugnação de registro

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 17:49 horas

Sul Fluminense – O prazo para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral fazer pedidos de impugnações de registro de candidatos apresentados pelas agremiações partidárias ou coligações termina neste domingo.

Os pedidos, no entanto, têm recurso e, após a notificação, o candidato, partido político ou coligação podem contestá-los. Na região, diversos pedidos foram feitos por partidos, coligações e pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). O DIÁRIO DO VALE apurou os pedidos que foram solicitados à Justiça até por volta das 17 horas deste domingo.

Volta Redonda

O candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), é alvo de pedidos de impugnação contra a sua candidatura. Neto teve duas contas rejeitadas pela Câmara Municipal (2011 e 2103), mas alguns dos pedidos de impugnação citam ainda supostas irregularidades cometidas no tempo em que ele foi presidente da CEHAB (Companhia Estadual de Habitação).

Segundo a defesa de Neto, somente uma das ações vem do Ministério Público Eleitoral, sendo que o restante em sua maior parte partiu de candidatos ou pessoas ligadas a adversários políticos.

– Passaram muito tempo falando que Neto estava inelegível, mas isso não é verdade, pois somente a Justiça Eleitoral pode decretar isso. Tanto é verdade que tem essas tantas ações pedindo a inelegibilidade. Se estão pedindo, é porque Neto não estava inelegível. As contas de 2013 foram aprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e as de 2011, mesmo com parecer contrário, não indicam dano nas ações de Neto e nem ação insanável. O Neto, na verdade, usou o Furban para fazer obras nas escolas com dinheiro do Fundeb. Como o Furban não é diretamente ligado à Educação, o TCE questiona se esse investimento foi realmente para beneficiar o setor. Facilmente provaremos que foi caso da Cehab é antigo e a própria companhia admite que não teve dolo algum – disse o advogado.

O advogado ressalta que Neto é candidato a prefeito em novembro e que aguarda o deferimento da candidatura pela Justiça Eleitoral.

“O ato de alguém pedir a impugnação não tira seu direito de concorrer, tanto que outros candidatos estão sujeitos a mesma coisa. Além disso, temos diversas instâncias judiciais até o parecer final. Neto é candidato e, se vencer, assume para governar, estamos certos disso”.

Representação

O PSOL entrou com representação na 131ª Zona Eleitoral contra o prefeito Samuca Silva por uma suposta propaganda irregular e abuso de poder político. A representação foi motivada depois que Samuca Silva passou a “rodar” como motorista de Uber em horários fora do expediente. Segundo a assessoria do prefeito, a atuação como motorista de aplicativo foi uma forma que ele encontrou para identificar anseios da população.

Os advogados do PSOL, no entanto, alegam que a prática viola o artigo 37 da Lei nº 9.504/97, que proíbe propaganda política em bens de uso comum (como postes, passarelas e transporte público). O detalhe é que a legislação não trata de carros a serviços de aplicativos, mas o PSOL destaca que quando foi sancionada a lei, o serviço inexistia. Neste sentido, o partido que pretende ver Samuca fora do páreo alega que os carros de Uber deveriam seguir as mesmas normas dos demais veículos que atuam no transporte público.

“Estranhamos o motivo do partido socialista buscar cercear a possibilidade de uma agente político conversar com a população. Estamos cadastrados na plataforma Uber e na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e a minha CNH tem a anotação para exercer atividade remunerada, com todos os procedimentos efetuados junto a empresa”, disse o prefeito, em nota distribuída à imprensa.

Barra Mansa

O MPE entrou com ação contra a candidatura de Bruno Marini, do PSD, por “crimes contra a economia”. O candidato, segundo o MPE, foi condenado a quatro anos de prisão por sonegação de impostos, em Bananal, São Paulo. O PSB também entrou com ação semelhante contra o candidato.

“Assim, constata-se que o candidato a prefeito do município de Barra Mansa, Bruno Marini, não preencheu todos os requisitos para concorrer ao cargo pretendido, tendo em vista que, conforme o teor das certidões (documentação anexa), foi condenado por crimes contra a economia popular com decisão transitada em julgado (Processo nº 0000730- 53.2008.8.26.0059, no qual foi prolatada decisão de extinção da punibilidade do requerente, em 18.11.2019, pela declaração da prescrição punitiva, passando a incidir a partir desta a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º , I , e , “1”da LC nº 64 /90”.

Por meio de sua assessoria, o candidato informou que “na certidão do cartório da 94ª Zona Eleitoral está explícito que o candidato não tem qualquer impedimento legal em relação ao registro de candidatura a prefeito de Barra Mansa”. Ainda segundo a assessoria, o documento é claro ao informar que o candidato está quite com a Justiça Eleitoral e ainda inexiste crime eleitoral, imputado a sua pessoa. “Ressaltamos ainda que nossa certidão deixa claro a ausência de condenação”, diz a assessoria, por meio de nota.

Entretanto, o processo do MPE cita que Bruno de fato possui certidão negativa, na medida em que foi extinta a punibilidade. Mas, na Lei Eleitoral, segundo o MP, cumprida a punição ou extinta a mesma, a condenação por crime contra a economia popular deixa o cidadão inelegível por 8 anos depois.

– Em relação a manifestação do Ministério Público, consideramos que, ainda não obtivemos nada sobre esse assunto, porém, ressaltamos que este conceituado órgão, sempre que se manifesta, o faz, cumprindo função do dever constitucional e sagrada função de fiscal da lei – afirma a nota da assessoria de Bruno Marini.

A nota diz ainda que “após o Partido Socialista Brasileiro (PSB), ajuizar de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo estipulado, pedido de impugnação em dissonância com os precedentes legais, foi verificado na data de hoje não existir nem um outro pedido de impugnação no processo de registro de candidatura do Bruno Marini, alto de número 0600202-02.2020.6.19.0094”.

-Nestes momentos partidos políticos com menor expressão e experiência política ou mesmo propostas claras utilizam da judicialização para tentar criar fato político. Vamos para o verdadeiro debate que é apresentar a cidade um verdadeiro caminho alternativo para a cidade voltar a crescer – conclui a nota divulgada pela assessoria do candidato.

Itatiaia

Em Itatiaia, o atual prefeito, Eduardo Guedes, o Dudu, também enfrenta um pedido de impugnação, feito pelo Ministério Público Eleitoral na 198ª Zona. No entendimento do MP, Dudu está cumprindo seu segundo mandato e não poderia concorrer à reeleição. Em 2016, Dudu assumiu o cargo do então prefeito Luiz Carlos Ferreira Bastos, o Ypê, que foi cassado. Na ocasião, o atual prefeito era presidente da Câmara de Vereadores e teve sua posse oficializada no dia 9 de agosto do mesmo ano, permanecendo ininterruptamente no cargo até 31 de dezembro.

No entendimento do Ministério Público Eleitoral, Dudu concorreu à reeleição, quando se candidatou para o pleito em 2016. Defensores de Dudu, no entanto, afirmam que em 2016 Dudu não chegou a ficar seis meses no cargo de prefeito, o que poderia lhe garantir a candidatura agora. O MP discorda.

“Convém registrar que o impugnado exerceu plenamente as atribuições de prefeito no segundo semestre de 2016, o que certamente lhe conferiu vantagens sobre os oponentes que concorreram à Prefeitura de Itatiaia nas eleições de 2016”, diz o Ministério Público, citando como exemplo exonerações feitas por Dudu antes mesmo de ser empossado como prefeito interino. “O que reforça que ele não apenas concluiu a gestão do ex-prefeito Luiz Carlos, mas imprimiu sua própria marca naquela ocasião, obtendo evidentes frutos positivos nas eleições 2016”, completa o MP.