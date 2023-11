Candidíase: Os mistérios de uma realidade feminina

Sul Fluminense – A Dra. Juliana da Silva Vieira, renomada médica especializada em Ginecologia Obstetrícia e Pós Graduada em Onco Ginecologia, desvenda os mistérios dessa condição que impacta fisicamente, emocionalmente e sexualmente as mulheres.

A candidíase vulvovaginal, causada principalmente pelo fungo Candida albicans, é uma condição que afeta a vagina e os tecidos da vulva, sendo notória por seus sintomas incômodos. Aspectos como queda de imunidade, uso de antibióticos, gravidez e estresse podem desencadear desequilíbrios que propiciam a proliferação excessiva do fungo, desencadeando a candidíase.

A vida impactada

A Dra. Juliana destaca que, apesar de tratável, a patologia impacta consideravelmente a qualidade de vida das mulheres, manifestando-se através de prurido vulvar, dor durante o ato sexual, vermelhidão na vulva e corrimento vaginal característico.

A persistência dos sintomas ou a repetição frequente do quadro levam à necessidade de investigação, sendo crucial monitorar qualquer recorrência após o tratamento inicial. Quando a candidíase se torna persistente, com mais de quatro episódios ao ano, a Dra. Juliana ressalta a importância de uma avaliação aprofundada para compreender as causas.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico, baseado na história clínica e em exames clínicos, orienta o tratamento, que visa combater as causas e prevenir recorrências. O tratamento pode envolver medicamentos de tomada oral ou tópicos, com eficácia semelhante. Durante a gravidez, a abordagem é adaptada para formulações tópicas.

Além disso, a Dra. Juliana enfatiza que o tratamento do parceiro sexual pode ser necessário em casos de sintomas ou recorrência, mesmo quando a candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível.

Prevenção e cuidados

Para prevenir a candidíase, a Dra. Juliana destaca a importância da higiene íntima, recomendações como o uso de roupas íntimas de algodão, evitar absorventes diários, evitar roupas justas e úmidas por muito tempo, dormir sem calcinha, manter uma alimentação saudável e lidar com o estresse.

Em casos de candidíase recorrente, a utilização de probióticos pode ser considerada, e em situações mais específicas, até o tratamento com vacinas.

Cuidar da saúde íntima é fundamental, e a Dra. Juliana enfatiza a importância de manter os preventivos em dia. Ao compreender os detalhes da candidíase, as mulheres podem adotar medidas preventivas e buscar tratamento adequado, garantindo uma vida íntima saudável e equilibrada.

Dra. Juliana da Silva Vieira é casada, mãe de um casal de filhos, médica especializada em Ginecologia Obstetrícia e Pós Graduada em Onco Ginecologia.