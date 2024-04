Cannabis medicinal na medicina, esperança no tratamento das doenças

Sul Fluminense – Renata Fernandes é médica geriatra e mergulhou no universo da medicina baseada em cannabis com a paixão e a determinação que a caracterizam. Com um olhar atento para as necessidades das mulheres em sua prática clínica, ela se tornou uma defensora incansável das terapias alternativas para aliviar o sofrimento causado por doenças crônicas.

A cannabis medicinal, derivada da planta Cannabis sativa, tem despertado interesse crescente na comunidade médica e na sociedade em geral devido às suas propriedades terapêuticas. Renata Fernandes, médica geriatra e mãe dedicada, mergulhou no universo da medicina baseada em cannabis com a paixão e a determinação que a caracterizam. Com um olhar atento para as necessidades das mulheres em sua prática clínica, ela se tornou uma defensora incansável das terapias alternativas para aliviar o sofrimento causado por doenças crônicas.

Tratamento que promove qualidade de vida

No contexto das doenças que afetam principalmente as mulheres, como a fibromialgia, a cannabis medicinal tem sido objeto de estudo e uso clínico. A fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dor generalizada, fadiga, distúrbios do sono e outros sintomas debilitantes. Pesquisas têm sugerido que certos canabinoides, como o tetrahidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD), podem ajudar a aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia, através de seus efeitos analgésicos e anti-inflamatórios.

Além da fibromialgia, a cannabis medicinal tem se mostrado promissora no tratamento dos sintomas da endometriose. Estudos preliminares sugerem que os canabinoides presentes na cannabis podem ajudar a reduzir a dor e a inflamação associadas à endometriose, oferecendo alívio para as mulheres que sofrem com essa condição.

Outra condição comum entre as mulheres que pode se beneficiar do uso da cannabis medicinal é a enxaqueca. Estudos têm mostrado que certos canabinoides, como o CBD, podem ajudar a reduzir a frequência e a gravidade das enxaquecas, possivelmente devido aos efeitos anti-inflamatórios e analgésicos da substância.

Renata Fernandes, com sua expertise em geriatria e sua dedicação às mulheres, destaca a importância de considerar a cannabis medicinal como uma opção terapêutica eficaz e segura para o tratamento de diversas condições que afetam predominantemente o sexo feminino. Seu compromisso em proporcionar alívio e qualidade de vida para suas pacientes inspira a busca contínua por novas abordagens na medicina.

Renata Fernandes é casada e mãe de um menino. É médica geriatra, e apaixonada por clínica médica e envelhecimento.