Cantor de Volta Redonda realiza lançamento de seu mais novo trabalho

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 16:56 horas

Volta Redonda – Aconteceu no dia 22 de julho o lançamento do novo trabalho do cantor Marcô intitulado No Flow agora num flerte com a música eletrônica. O cantor lançou o single e o videoclipe com direito a pocket show no Centro Cultural Fundação CSN.

O show No Flow Com o Marcô trouxe alguns de seus últimos singles e faixas do EP lançados desde 2021 no repertório, além de outras surpresas como os convidados da noite Jay Beef e Genesttra. Devido ao sucesso, o cantor pretende fazer uma reapresentação em data a ser divulgada.

Confira a canção No Flow nos principais streamings do Marcô e o clipe no canal oficial do YouTube. Siga Marcô nas redes sociais e fique por dentro das próximas novidades.

YouTube: https://youtube.com/c/MarcoT%C3%BAlioCarvalhoOFICIAL

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7qWF0c8aKq8ckwLuXw721v

Instagram: https://www.instagram.com/marco.tulio.carvalho/

Facebook: https://facebook.com/marcooartista

Site Oficial: https://www.marcooficial.com/