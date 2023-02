Cantor Péricles é assaltado em Santo André - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 10:02 horas

Artista teve carro de luxo roubado por ladrão armado na frente da esposa e filha

O cantor Péricles, de 53 anos, foi assaltado na noite desta quinta-feira (16), em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Ele estava com a esposa, Lidiana Faria, e com a filha, Maria Helena, de 3 anos, quando foi surpreendido por um ladrão armado. Um vídeo que circula pela internet mostra o momento do crime, cometido por volta das 20h25, na Vila Camilópolis.

Ao menos dois criminosos participaram do roubo. Um encapuzado que abordou o artista e outro que está na direção, e chega minutos depois, em um carro branco.

Apesar do susto, nem o cantor ou sua familia foram agredidos durante o assalto. Além da Land Rover 2022, os ladrões também levaram documentos do cantor, como carteira de identidade, certidão de nascimento da filha e esposa, cartão de crédito, peças de roupa, mochila, entre outros.

A assessoria do cantor informou que os três estão bem e em segurança. “Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem”.

O boletim de ocorrência foi registrado no 2° Distrito Policial de Santo André, por volta das 22h43.

Confira o vídeo: