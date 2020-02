Cantor sertanejo Glaucio Lopes morre afogado em Paraty

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 21:10 horas

Paraty – Morreu na tarde desta segunda-feira (24), o cantor sertanejo Glaucio Lopes, em Paraty. Com apenas 28 anos, o musico fazia sucesso no interior de São Paulo. Ele tropeçou em uma pedra e caiu no mar, na Praia do Cepilho, na região de Trindade.

Glaucio morava em Limeira, mas passava o Carnaval em Paraty.

Fãs do cantor demonstraram tristeza e emoção pela perda do cantor sertanejo. Uma das internautas comentou em uma de suas redes sociais que Glaucio cantaria no casamento dela.

Além de Glaucio, outra pessoa também se afogou no mar, mas segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não foi identificada.