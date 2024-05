Cantora carioca Catha será atração depois que Madonna descer do palco

Com músicas baseadas em sua própria realidade e um visual que inspira a galera, Catha tem mais de 3 milhões de plays totais em suas músicas, mais de 35 mil ouvintes por mês, mais de 12 milhões de views e mais de 110 mil inscritos no YouTube.

Catha foi sucesso de público e crítica com suas apresentações no Tim Music Noites Cariocas, Claro Verão Rio, Rio Gastronomia, entre outros de muita expressão. A artista inspira outros jovens músicos, a partir de composições que retratam os dilemas de sua geração.

Rio de Janeiro – A festa não vai acabar quando a Rainha Pop Madonna encerrar sua apresentação no sábado (04). A jovem e irreverente cantora carioca Catha, que é destaque na nova geração, é uma das atrações que vão manter o clima de emoção e energia do público durante toda a madrugada, nas areias da de Copacabana.