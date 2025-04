Cantora Joana será atração na inauguração do Coreto de Conservatória

Valença – Conservatória ganhará um novo espaço para a realização de eventos culturais neste sábado (12). Um coreto construído com perfil metálico e cobertura de policarbonato transparente substituiu as antigas tendas utilizadas na Praça Getúlio Vargas, oferecendo uma estrutura mais adequada para as manifestações artísticas e musicais que são a alma desse distrito de Valença.

Para celebrar a inauguração, shows especiais gratuitos, a partir das 19h, prometem emocionar o público presente. A cantora Joanna, renomada intérprete da música popular brasileira, apresentará seus grandes sucessos ao lado da cantora e compositora Juliana Maia e da Orquestra Harmônicos de Conservatória.

“A entrega da nova estrutura representa um marco para o Vale do Café. Conservatória é sinônimo de acolhimento e a Praça Getúlio Vargas é um espaço que valoriza a expressão artística e a tradição musical da cidade. O local, que já era um ponto de encontro para artistas, moradores e visitantes, agora vai poder cumprir todo o seu potencial, fortalecendo ainda mais a identidade cultural da região”, diz Natale Onofre, presidente do Instituto Cultural Cidade Viva (ICCV). “O projeto é um presente para todos que amam Conservatória e acreditam na força transformadora da cultura”.

O projeto reafirma o compromisso com a cultura e a tradição musical, elementos essenciais da identidade do distrito. Ao melhorar as condições para eventos e atividades artísticas, a cidade fortalece essa vocação. A comunidade local acompanhou de perto o progresso da obra e participou da escolha dos elementos decorativos da estrutura por meio de uma enquete na internet. A expectativa é que o coreto se torne um ponto de referência para o incentivo ao turismo na região.

“Este novo espaço reforça o caráter cultural de Conservatória como um expoente da nossa cultura. E viabilizar esta obra por meio da Lei de Incentivo à Cultura em parceria com a Light demonstra a preocupação do Governo do Estado do Rio em atuar em todos os territórios, promovendo cultura e arte para toda a população fluminense”, ressaltou Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

O projeto ‘Vale Pertencer’ é uma realização do Instituto Cultural Cidade Viva com patrocínio da Light, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tem a parceria técnica do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e apoio técnico do escritório de arquitetura ‘A Rede’. As obras civis estão a cargo da Construpower Engenharia. O gerenciamento da obra é da Gerpro Engenharia. O projeto conta ainda com a parceria institucional da Prefeitura Municipal de Valença e apoio da Associação Comercial, Rural, Industrial e Turística de Conservatória (Acritur).