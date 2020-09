Cão que desapareceu no bairro Jardim Cidade do Aço é encontrado no Açude II, em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 15:23 horas

Volta Redonda – A internauta Mayara Fernandes, de 30 anos, moradora do bairro Jardim Cidade do Aço, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE através das redes sociais para afirmar que encontrou o cão de estimação de sua família, que atende pelo nome de “Jake”, de oito anos. Ele estava desaparecido desde o último domingo, dia 06, em Volta Redonda.

Ele tinha sido visto pela última vez na Rua Frei Henrique Soares, próximo a igreja católica do bairro Jardim Cidade do Aço, e foi encontrado na tarde de quarta-feira (09), no bairro Açude II, segundo a internauta.

– E graças a exatamente a postagem de vocês. Foi por aqui que uma menina viu e reconheceu o cachorrinho que encontraram na rua. Muito obrigada – comentou Mayara.