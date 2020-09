Capa do DIÁRIO DO VALE é adulterada por grupo para veicular notícia falsa

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 19:55 horas

Paraty – A capa da edição de terça-feira, 15 de setembro de 2020, do DIÁRIO DO VALE foi grosseiramente falsificada por um grupo que a está usando para divulgar uma notícia falsa. O grupo removeu a chamada principal da edição do jornal, substituindo-a por uma informação que o jornal nunca veiculou, envolvendo o ex-prefeito José Carlos Porto Neto, o Zezé.

Para esclarecimento, o DIÁRIO DO VALE mostra a verdadeira capa de sua edição do dia 15 de setembro de 2020.