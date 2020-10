Capitão Abreu visita bairro Santa Clara e conversa com moradores

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 13:11 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito, Capitão Daniel Abreu, passou o final de semana em visita aos bairros da cidade. Ontem, domingo, 04, foi a vez do candidato conversar com os moradores do Santa Clara e arredores. A caminhada foi reforçada com a presença de apoiadores. Nas visitas o candidato aproveitou para ouvir e conhecer a população.

“Nossa campanha tem crescido, e fico muito feliz com isto. Em todos os lugares que tenho passado, me sinto abraçado pelas famílias, e também percebo um único desejo, a vontade de uma Barra Mansa renovada.” Afirma Daniel Abreu.

O candidato participou ainda do lançamento nas redes sociais do “Chama o Capitão”, que tem como intuito fazer com que os moradores chamem o candidato para conversar, além de conhecerem as propostas defendidas pela legenda.