CAPS recebe novo espaço no bairro de Fátima - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2023, 19:48 horas

Paraty – A rede de Atenção Psicossocial de Paraty ganhou um novo espaço, até foi entregue em evento na tarde desta terça-feira (17). A unidade ligada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi transferida para um espaço mais amplo e que passou por uma reforma geral. Foram revitalizadas a cozinha, banheiros e área para atividades com oficinas práticas para os usuários 69 usuários intensivos, que conta também com alimentação e rodas de conversas e 600 atendimentos de porta.

– A saúde mental precisa de atenção e, com a mudança e melhorias, poderemos ajudar com mais eficiência nossa demanda de cerca de 600 atendimentos mensais. Um espaço mais amplo e humanizado melhora o atendimento – ressaltou a coordenadora do programa de Saúde Mental, Carina Rosa.

Atendimentos realizados pela equipe que é formada por médico psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social.

– Ficamos muito felizes de ver as pessoas sendo beneficiadas pelo o espaço e vamos cada vez mais buscar melhorias na nossa rede de Atenção Psicossocial, tanto para os usuários, como para a nossa equipe de profissionais – disse a secretária municipal de Saúde, Carla Lacerda.

Presente na entrega do novo espaço, o Prefeito de Paraty, Luciano Vidal, lembrou que o governo vem trabalhando muito pela saúde.

– Trabalhar para a nossa Atenção Psicossocial é muito importante para dar dignidade ao paciente e a sua família. Quero agradecer a dedicação e união da equipe do CAPS, junto com a gestão, com os servidores da saúde, e todas as famílias que aqui são atendidas. Tenho certeza que a partir de hoje daremos um melhor atendimento, com essa infraestrutura – afirma o prefeito Vidal.