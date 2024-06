CarFest agita o final de semana em Barra Mansa

O CarFest é um festival de música e automobilismo que conta com feira de automóveis para troca e vendas, exposição de carros antigos, música ao vivo, drift, encontro de clube de moto, além de churrasco de chão, food trucks e espaço kids durante todos os dias do evento.

