Carga de carreta pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 18:27 horas

Barra Mansa – Na tarde desta sexta-feira, dia 15, por volta das 16h, no km 283 da Dutra, sentido SP, em frente à Pedreira Pombal, em Barra Mansa, houve um incêndio na carga transportada por uma carreta.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e impediu que as chamas se espalhassem e consumissem todo o veículo.

Segundo a equipe da 7ª DEL PRF, foi verificado que se trata de devolução de mercadorias do Mercado Livre. Não houve vítimas e nem congestionamento, apenas lentidão do fluxo de veículos no local.

Não se sabe o que causou o incêndio.