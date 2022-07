Carga especial superdimensionada passa pela região neste sábado

Matéria publicada em 30 de julho de 2022, 12:18 horas

Devido às dimensões o conjunto ocupa as duas faixas (esquerda e direita), circulando na velocidade máxima de 50 km/h

Itatiaia- Uma carga especial superdimensionada, que necessita de escolta da Polícia Rodoviária Federal(PRF) está passando pela região Sul Fluminense neste sábado, dia 30.

De acordo com informações da PRF, o conjunto com 7,40 m de largura, 20 m de comprimento, 5,10 m de altura e peso total de 125,3 t, saiu de Taubaté no estado de São Paulo e tem como destino Itaguaí, no estado do Rio.

Devido às dimensões o conjunto ocupa as duas faixas (esquerda e direita), circulando na velocidade máxima de 50 km/h, não havendo como os veículos que seguem após o comboio ultrapassarem, tendo que seguir em velocidade baixa até que haja um local apropriado para parar a carga e liberar o trânsito, para depois seguir o trajeto com a carga.

A previsão da PRF é que no período da manhã a carga siga de Queluz/SP até o km 311 da Dutra, sentido Rio, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia, para realizar a parada na área do posto PRF desativado de Penedo, para dessa forma liberar o trânsito e realizar a refeição dos envolvidos.

No período da tarde a previsão é seguir até o km 258 da Dutra, em Volta Redonda e no final da tarde chegar no km 227 da Dutra, posto PRF de Caiçara, em Piraí, e no período noturno, após às 23h00, realizar o fechamento da pista de subida da Serra das Araras, para descer com a carga.

Segundo informações da PRF, a carga teve um pouco de dificuldade para passar no pedágio de Itatiaia.