Carga superdimensionada passa pela região

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 18:32 horas

Região- Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 16h desta quarta-feira, dia 1º, uma Combinação de Veículo de Carga (CVC) transportando uma peça superdimensionada com 7 metros de largura chegou no km 227 da Dutra, em Caiçara, Piraí, com destino a São Paulo.

Devido à largura do veículo, que ocupa praticamente toda a pista, não havendo como os outros veículos a ultrapassarem enquanto estiver em deslocamento – e à velocidade de deslocamento reduzida (40 km/h) -, foi necessária uma escolta da PRF.

Hoje a carga continua em deslocamento no sentido SP, tendo saído do km 227, realizando paradas estratégicas em pontos específicos para liberar o trânsito por alguns momentos e retornando, até chegar a ponto seguro para estacionar antes do pôr do sol, pois seu deslocamento só é permitido do nascer ao pôr do sol, ou realizando a parada em algum ponto seguro caso inicie chuva, pois em caso de chuva também não há deslocamento de cargas superdimensionadas que possam causar lentidão no trânsito.

A previsão é que amanhã, quinta-feira, essa carga já tenha chegado à divisa RJ X SP, de onde outra equipe da PRF assumirá a escolta.