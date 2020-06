Carga superdimensionada passa pelo trecho Sul Fluminense da Dutra

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 15:35 horas

Sul Fluminense – Por volta dás 12h de deste domingo (14), um conjunto transportador com carga superdimensionada, um transformador com peso total de 374 toneladas, comprimento total de 54 metros, largura total de 4,40m e altura total de 5,85m iniciou deslocamento no trecho Sul Fluminense da Dutra, tendo atravessado a divisa SP/RJ, sendo escoltado pela PRF.

Transitando em velocidade de 20 km/h, a carga saiu de Guarulhos/SP e tem como destino Seropédica/RJ. Por volta dás 13h, a carga estacionou em Itatiaia para que as equipes pudessem fazer uma refeição, reiniciando o deslocamento no período da tarde. A previsão é de que essa carga desça a Serra das Araras ainda neste domingo após às 23h, sendo realizada pela contramão da pista de subida.