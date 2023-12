Cargas especiais causarão lentidão no trânsito da BR-393

Sul Fluminense – Uma operação logística de grande envergadura para o transporte de cargas especiais está programada para acontecer na BR-393-Rodovia do Aço neste fim de semana. No sábado (16) e domingo (17), o tráfego entre os trechos que compreendem o Km 282, em Volta Redonda, e o Km 166, em Três Rios, sofrerá restrições das 6h às 18h, causando possíveis atrasos significativos nas vias mais movimentadas. A medida, segundo a K-Infra, visa a facilitar o deslocamento de um autoclave de propriedade da Weg Equipamentos Elétricos.

O autoclave possui cerca de 60 metros de comprimento, sete metros de largura e 5,7 metros de altura. Com um peso de 226 toneladas, sua jornada de 116 quilômetros até o destino final está prevista para durar dois dias.

A Megatranz Transportes Ltda será a responsável pelo transporte e pela equipe de sinalização, da empresa AP Sinal, contratada pela transportadora. Todo o percurso será acompanhado pela equipe do Departamento de Operações da Concessionária K-Infra. Em conjunto, eles coordenarão a passagem da carga de forma a minimizar os transtornos para os usuários da rodovia.

Tráfego interrompido

Para garantir uma operação segura, segundo a concessionária, o tráfego será temporariamente interrompido em pontos estratégicos, com a liberação ocorrendo após a passagem do veículo transportador. Aa operação foi previamente aprovada pelas autoridades competentes e será monitorada pela Polícia Rodoviária Federal.

Aos motoristas que planejam utilizar a BR-393, a K-Infra recomenda a busca por rotas alternativas sempre que possível, a fim de evitar atrasos indesejados.

“A concessionária permanece comprometida com a segurança dos usuários da BR-393 e com a preparação adequada de suas equipes e das equipes de emergência parceiras, assegurando o mais alto padrão de resposta em casos de acidentes com materiais perigosos”, disse a empresa em nota.

Para mais informações sobre a simulação e as medidas de segurança implementadas pela K-Infra Rodovia do Aço, basta acessar o site www.rodoviadoaco.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800-2853-393.