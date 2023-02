Carioca: com gols de Gabigol e Pedro, Voltaço leva virada e é derrotado pelo Flamengo - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 23:26 horas

Volta Redonda – Com dois gols de Gabigol e um de Pedro, o Voltaço levou a virada e acabou derrotado pelo Flamengo, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda até mostrou oportunismo e saiu na frente no placar no fim do primeiro tempo com Luizinho, após linda jogada de Luciano Naninho e Lelê. Antes de marcar duas vezes, Gabigol ainda desperdiçou um pênalti no último lance do primeiro tempo. Quando a partida estava 2 a 1 para o rubro-negro, o Tricolor de Aço se lançou ao ataque para tentar o empate e acabou sofrendo o terceiro gol. Pedro recebeu passe de Éverton Ribeiro e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Flamengo reassume a liderança do Carioca, com 17 pontos, enquanto o Voltaço segue na zona de classificação no quarto lugar, com 13 pontos – com apenas um de vantagem do Bangu, quinto colocado.