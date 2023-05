Carioca é campeão do Copão de futebol de praia em Angra

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 10:23 horas

Angra dos Reis – O Aterro do São Bento reviveu momentos de euforia no fim de semana com os jogos das semifinais, e final do Copão de Futebol de Praia, a 2ª divisão. Os jogos agitaram bastante os torcedores, que viram o Carioca ser campeão no domingo (7), pela manhã, após a vitória de 2 a 0 sobre o Junto e Misturado (JM), com gols de Jean Lima e Brendo. Para chegar à decisão, o Carioca superou no sábado (6), o Vitória, nas semifinais, após empate em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Leonardo e Luiz Henrique, se classificando para a final nos pênaltis, por 2 a 1, e mais uma vez, com grande atuação do goleiro Coba.

O Junto e Misturado garantiu sua vaga para disputar o título com o Carioca, após vencer bem o Água Santa, em jogo de 7 gols, vitória de 5 a 2, com quatro gols de Breno Santos, e um de Davi Rigon. Os gols do Água Santa foram marcados por Danilo e Puguinha. O Carioca comemora não só a conquista do Copão, como também o seu retorno a 1ª divisão do futebol de praia no Aterro do São Bento, e ainda recebeu um prêmio em dinheiro como campeão, de R$ 1.000,00. O vice-campeão, o JM, ganhou um prêmio de R$ 500,00.

No balanço do Copão, foram dois fins de semana de disputa no Aterro do São Bento, com a realização de nove jogos e uma chuva de gols. Foram marcados 43 gols, o que deu uma média de 4,7 gols por partida. O Artilheiro da Copão foi o atacante Breno Santos, do Junto e Misturado, que marcou cinco gols. Vem aí, agora, o 2º Angrense de Futebol de Praia, a 1ª divisão do Aterro do São Bento.

A competição começa no dia 20 de maio, e vai reunir 20 times: Caravelas, Bonfim, Real Jovem, Provetá, Vila Velha, Nova geração (que agora ganhou o nome de Pracinha), Nova Itanema, Balneário, Tipo Colômbia, Base do Encruzo, Barbosa, Divino, Boca Júnior, Fumaça, Americarmo, e os cinco classificados no Copão, Carioca, Junto e Misturado, Água Santa, Vitória e Ilha Grande. O sorteio da tabela de jogos do 2º Angrense de Futebol de Praia vai acontecer no dia 17 de maio, às 19, ao vivo, pelo Instagram do campeonato, @angrensefutpraia