Carioca: Flamengo e Volta Redonda começam disputa por vaga na final

O Rubro-Negro e o Esquadrão de Aço fazem o jogo de volta das semifinais da competição no próximo sábado (8), a partir das 21h05 no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor de Fluminense e Portuguesa, que jogam neste domingo (2), a partir das 16h no estádio Luso Brasileiro.

O Rubro-Negro chega à partida embalado, após o triunfo de goleada, por 4 a 1, sobre o Unión La Calera (Chile) na última terça-feira (27) no estádio do Maracanã pela Copa Libertadores. Além disso, o time da Gávea também está confiante após vencer o mesmo Volta Redonda por 2 a 1, no último sábado, pela última rodada do primeiro turno. O triunfo garantiu ao Flamengo o título da Taça Guanabara.

Já o Volta Redonda se apega a um retrospecto muito positivo. Jogando no Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço não perde desde junho de 2019. Mas, para ficar com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Neto Colucci terá que quebrar uma incômoda escrita, não vence o Flamengo desde 2016.